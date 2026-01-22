Българският сватбен фотограф Ивелин Илиев е обявен за фотограф на годината в една от най-големите класации в света за сватбена фотография Inspirations Photographers.

„Усещането е прекрасно, това е плод на много труд през годините. Преди 2 години в същата директория завърших на второ място, преди това в друга директория влязох в Топ 10 на сватбените фотографи и ето, че тази година успях да финиширам първи. Радостно е, още повече, че под снимката стои българският флаг.“, каза в интервю за bTV Radio Ивелин Илиев за постигнатия успех.

„Сватбата е живо събитие, така че се е случвало какво ли не – забравени лични документи преди църковен ритуал, катастрофи, включително и мен са ме блъскали по време на сватба, но имахме късмет, че ме блъсна гост от сватбата, писахме протоколи после на самата сватба. Постоянно се случва нещо“, спомня си фотографът различни истории през годините.

За него постоянството е най-сигурният път към изграждане на собствен стил и почерк, казва фотографът.

„Най-важното нещо е постоянство, да не се променяш през годините, да работиш и да твориш това, което ти харесва, да не следваш тенденциите, защото тази година е една, догодина е друга, и като влезе в сайта един клиент, той ще се обърка и няма да знае какво ще получи, защото през годините снимаш по различен начин“, посочва той.

„Една от най-важните части е да обсъдим с младоженците как ще протече сватбата, къде ще се снима и какво ще правим, поне 2 срещи провеждаме с тях от по два часа примерно, но е много важно да се опознаем, те да ни допуснат близо до себе си, защото няма как иначе те да се отворят. За да правим такива красиви фотографии, трябва да има симбиоза, трябва да има раздаване и от двете страни, както от фотографа, така и от младоженците. Затова процесът е дълъг. Обикновено ни наемат година, 5-6 месеца преди сватбата и още от тогава започва комуникацията, и още от тогава трябва да им спечелим доверието. Обичам да се шегувам, че няма как булката да не може да ме търпи на сватбата, пък аз да им направя някакви жестоки кадри.“, разказва още за работата Ивелин Илиев.

„Аз съм много емоционален човек и всяка сватба я преживявам, дори много често се случва да пускам и сълзи на сватбата. Слушателите не могат да ме видят, но имам брада и както обичам да се шегувам, имам брада, за да изглеждам по-хард, защото вътрешно съм доста чувствителен. Всяка една сватба я преживявам, няма как да не търся такава емоция и да не правя такива кадри, защото така ги усещам.“, споделя фотографът.

Съвета, който дава да младоженците е да бъдат те самите, да са истински – такива каквито са в действителност.

Целия разговор с Ивелин Илиев пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.