Музиката допълва актьорството, казва Иво Аръков, който гостува в bTV Radio, за да представи първата си самостоятелна песен „Аромата“.

„Посланието е за онази любов – изгарящата, която е била преди, да затворим тази страница, и да погледнем настоящето. Да спрем да блуждаем в миналото и в отминали чувства, да приемем себе си такива, каквито сме излезли от цялата тази битка, да освободим сърцето си за новата любов, за новите срещи и за новите емоции. Понякога романтиката и действителността се сблъскват, и това е и конфликтът, който даваме като послание в самата песен, в клипа най-вече, защото в клипа става най-ясно. Не трябва да има конфликти в чувствата, особено в тази интимна среда между двама влюбени, там трябва да има чисто и ясно усещане за това какво можем да направим за другия, отколкото да блуждаем кой, къде, какво е преживявал някога си“, коментира още актьорът.

Той посочи, че идеята за песента се е зародила още преди много години.

„Аз съм се занимавал с музика още преди да кандидатствам в академията, музиката е била огромна част от моя живот и изграждането ми като артист. Последните няколко години съм преследвал Искрата, за да направим този съвместен проект и в крайна сметка, миналото лято, когато бяхме на това лятно турне с Кирил Кирилов и останалата компания, решихме, че е вече време и получих тази подкрепа от Искрата и неговото мнение със сигурност е много важно за мен, той повярва, и решихме, че е време да направим тази крачка и да пуснем това парче.“, каза още Иво Аръков и обясни, че пеенето няма да измести актьорската кариера. Той самият сподели, че се чувства по-уверен в актьорската професия, в която има най-много опит.

„Музиката допълва актьорството, казвал съм, че в академията не можеш да влезеш, ако не можеш да пееш. Има трети изпит, от общо четири кръга изпити, в който ти трябва да покажеш танц и песен. Та още тогава трябва да се заявиш като човек, който може да пее. Тоест един артист трябва да може да пее.“

Сценичната треска обаче винаги я има, не скрива актьорът.

„Дали ще я има в голям мащаб или в минимален, зависи от самата подготовка на материята, която предлагаме на нашите зрители. Имам сценична треска дори когато излъчваме филм или сериал, на премиера, защото никога не знаеш нещо, в което си участвал как е било монтирано, завършеният продукт какъв ще бъде“, посочи още Иво Аръков.

Цялото интервю с актьора Иво Аръков за bTV Radio пред водещата Надежда Василева за песента „Аромата“ и бъдещите му проекти, можете да чуете на звуковия файл.

Клипа на песента можете да видите тук: