Какво е онова място, сграда или паметник, който най-точно описва духа на твоя квартал? Отговорът на този въпрос търси инициативата „Символът на квартала“, организирана от платформата „#soSofia“. В интервю за bTV Radio, съоснователят Иво Димитров сподели, че целта е да се насочи вниманието към културната идентичност на периферните райони на града, извън обичайния фокус върху центъра.

Процесът започва през пролетта с отворена покана към гражданите да предложат своя символ в 12 избрани квартала, сред които Люлин, Младост, Дружба, Лозенец, Иван Вазов, Овча купел, Красно село и др. Над 2000 души се включват със свои идеи – от исторически сгради до местни легенди. Сред колоритните предложения е и оградата от бившия царски дворец, преместена в „Надежда“.

След анализ на предложенията и консултации с експертно жури, за всеки квартал са изведени по три финални номинации. За тях вече може да се гласува на сайта sosofia.com до 31 август. Всеки символ е представен със снимка от Иван Шишев („Етюдите на София“) и текст от Виктор Топалов („Бохемска София“).

Кампанията цели не само ангажиране на гражданите, но и създаване на културна карта на София. След края на гласуването, на 17 септември – Деня на София – ще бъдат обявени победителите. Тогава ще бъде открита и изложба с плакати на символите, нарисувани от студенти на НХА в партньорство с ОКИ „Красно село“. Планира се и създаване на сувенири, печатна карта и маршрут, заедно с инициативата „Visit Sofia“.

„Кварталите имат много история, която често остава неразказана. Надяваме се тази инициатива да бъде основа, върху която общините ще могат да надграждат и опазват културните си маркери“, казва Димитров. Той е категоричен, че интересът към историята и културната памет трябва да започва от общността.

Проектът е независим, но с подкрепата на Столична община и други партньори. Инициативата има потенциал да се превърне в траен инструмент за развитие на културния туризъм, местната идентичност и активното гражданско участие в столицата.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със съоснователя на #soSofia Иво Димитров: