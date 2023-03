Втората година от поредицата "Литературни срещи" започва в края на март. Пролетното издание ще бъде на 30, 31 март и 1 април в Гьоте-институт България. Тъй като „Литературни срещи“ се провеждат няколко пъти в годината в напълно различен формат, пролетната им версия ще се различава от лятната и есенната програма. Всъщност „Литературни срещи пролет“ се провеждат за първи път. „Избори“ пък е тяхната тема, а тридневното събитие ще включи повече от 20 участници от различни сфери на изкуствата.

„Литературни срещи“ се реализират с подкрепата на Столичната община.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с писателката Тодора Радева- създател на фондация "Прочети София", която организира проявите:

Your browser does not support the audio element.

Асоциацията с политическите избори, които ще са ден след края на „Литературните срещи“, е съвсем очевидна, но изборите са и буквално заложени в самия формат на събитието. „Литературните срещи“ ще бъдат посветени на представянето на писатели, артисти от различни области на изкуствата и теоретици под формата на интензивни 20-минутни презентации, определяни и режисирани от самите участници. Всеки от тях ще бъде напълно свободен да избере какво, как и защо ще представи на публиката, а то може да е буквално всичко – единственото условие е да има литературна връзка.

Утвърждавайки подхода, типичен за събитията на фондация „Прочети София“, „Литературни срещи“ ще продължат да търсят още и още възможни връзки между литературата и другите изкуства, между литературата и науката; да уплътняват нишките, които подчертават осмислянето на литературните процеси като част от по-широката картина на тенденции и взаимодействия. Точно това е причината пролетните „Литературни срещи“ да включват писателска, поетична, сценографска, фотографска, драматургична, журналистическа, художествена, кураторска, музикантска, хуманитарна и научна перспектива.

Във вторият ден на „Литературни срещи“ от 10.00 ч. в библиотеката на Гьоте-институт ще се проведе презентация и практическо обучение на Бюро „Творческа Европа“ - България – офис „Култура“. Събитието е свързано с една от най-големите програми за мобилност на артисти и професионалисти от културния и творчески сектор – Culture Moves Europe. Поради големия интерес, първата част от събитието ще бъде излъчена на живо във Facebook страницата на Бюро „Творческа Европа“ – България, а записванията за участие на живо вече са затворени.

Вечерта - от 19.00 ч. - ще продължи с още осем представяния. Началото ѝ ще постави срещата с Алек Попов и неговия разказ „Пътят на охлюва“, написан по действителен случай. Той ще бъде част от предстоящия му сборник с разкази. През този текст, съпроводен с илюстрация и кратко видео, Алек Попов ще постави темата за социалните медии днес - има ли място творецът в тях, какво печели и какво губи с присъствието си там; как те изкривяват действителността и изцяло изместват фокуса от същински важното.

Веднага след него на сцената ще се качи Еми Барух, която ще говори за фотографите, които с изключителна чувствителност и умение успяват да покажат съвременния свят, да провокират мисъл, емоция и действие сред публиката; за фотокнигите като различен вид книга; за изборите, които вече 10 години прави екипът на "ФотоФабрика". Ще бъдат прочетени стихотворения за миналото на космонавтиката и за бъдещето на животните, като същевременно ще се представи поетичната трилогията за времето на ВБВ започнала с „Е:то.“, продължила с „Ще:“ и завършила с наскоро излязлата стихосбирка „:беше…“.

През откъси от последния си роман „Ще се върна за теб” писателката Кристин Димитрова ще говори за трудното намиране на смисъла в един бързо променящ се свят, който не се интересува от нищо и никого поотделно. Издателката и преводач Антоанета Колева ще разкаже защо е плодоносно и щастливо да се избира етосът на непрекъснати провокации по границите между фундаментални отрези от интелектуалната реалност (например литература/ философия, популяризиране/ творене, визуални изкуства/ текстове) и привидно недокосващи се професионални полета, свързани с книгите.

Николай Терзийски ще търси отговори на въпросите „Кой съм аз?“ и „Защо съм тук?“ през откъси от романите си „Отлъчване“, „Хроники на неведомото“, „Звезди под клепачите“, на фона на изображения и музика.

„Разказ с елементи на плуване за един басейн, който се превръща в галерия, която се превръща в институция. Скачането е забранено, но въображението желателно.“ – така накратко кураторката Виктория Драганова описва това, което ще видим единствено по време на „Литературни срещи пролет“.

Писателят и драматург Иван Димитров ще запознае публиката с един комар, или по-точно казано с част от пиесата си и бъдещия си сборник с възкратки разкази „Как се сприятелих с един комар“, чието действие се развива по времето на извънредното положение. Един колкото исторически, толкова и абсурден за времето си текст.