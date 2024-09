Изгубени спомени. Изгубени сутрини. Изгубени в забавлението на нощта, изгубваме целта. „Wasted“ („Изгубени“) е най-новият сингъл на необикновената Цветелина Георгиева -Floralyn – певица, композитор, арфистка и музикален продуцент със собствен характер и музикален почерк.

Песента ще даде път на дългоочаквания албум на Floralyn, който ще се появи до края на 2024 г. „Wasted“ обаче няма да разкрие напълно цялото разнообразие от жанрове, което артистът е заложил в дебютната си дългосвиреща тава. Ще даде само една сигурна гаранция – всяка песен, написана от Floralyn, минава отвъд изкуството за забавление и носи силни послания.

Затова и Floralyn решава да заснеме смело видео към „Wasted“, а режисурата поверява на Коста Каракашян. Той е може би най-актуалния режисьор и хореограф в България в момента, завършил съвременен танц в Колумбийския университет, режисирал филми, за които говорят световните медии и член на Европейската филмова академия. Каракашян слага и финалните щрихи на хореографията, която Floralyn по традиция прави сама, защото това елетро поп парче, пренасящо най-актуалните тенденции от британската поп сцена, се нуждае и от най-добрата хореография на танците. А в крайна сметка „Wasted“ е създадена и за да се танцува на нея.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Floralyn, която участва в осмия сезон на "Гласът на България" по bTV, разположено в звуковия файл:



„Wasted“ е онази доза световен поп, която е необходима на българската музика, но все още липсва осезаемо. Floralyn съчетава дългогодишния си музикален опит, който придобива, живеейки и работейки в Англия, с горещия си български темперамент, за да създаде песен, която не се побира в географски очертания.

БИО:

FLORALYN е изпълнител и автор на музиката и текстовете на всичките си песни, в които освен гласа си вплита и нейната арфа. Живее и развива кариера на независим артист в Обединеното кралство. През 2022 г. е поканена да свири на Платинения юбилей на Елизабет II.

Завършва музикалното училище в София с арфа и Музикалната академията с оперно пеене. На 18 заминава за Китай. През 2016 г. се мести във Великобртиания, където e еднa от 12-тe арфисти, избрани за майсторския клас на най-големите имена в това изкуство Катрин Финч и баронеса Елинор Бенет. Учи „Популярна музика“ във Фалмът Унивърсити и започва да издава авторски песни, които звучат по BBC Introducing, Soho Radio, Phoenix FM, Islington Radio и др.През 2017 г. пуска първото си EP – „When Light Falls Asleep“. Работи с имена като Griff и Joshua Grimmett (Goodboy). А тази година се включи в половината албум „LIMITLESS“ на влиятелния прогресив хаус/дарк ембиънт DJ AstroPilot.