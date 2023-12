Силвия Аздреева пише история в алпинизма и я описва в книгата „Да покориш себе си“ („Сиела“, 2023 г.) Пътят ѝ е далеч напред и високо нагоре. Тя е първата българка, изкачила три осемхилядника, първият българин, стъпил последователно на Еверест и Лхотце, първата българка на най-смъртоносния връх К2, първата българка на четвъртия по височина Лхотце. Книгата тя пише, за да мотивира. „Аз съм жив пример за това как човек, вярвайки в себе си и в своите мечти, който не се отказва до последно, може да успее. Стига да прояви своята воля.“ – казва с категоричност Силвия Аздреева в интервю по bTV Radio.

Неин ментор и вдъхновител е Нирмал Пурджа – Нимсдай, покорил всички 14 осемхилядника през 2019 г. „Ти постигна много, но винаги може повече. Знаеш, че нищо не е невъзможно.“ – обръща се той към нея. По-нататък в книгата Силвия Аздреева пише: „Невъзможното днес може да е възможно утре.“ И утвърждава, че всичко е възможно, когато живееш реалността, която искаш да ти се случи. „Убедена съм, че няма невъзможни неща. В началото имаш нужда от мотиватор, но останалата част трябва да свършиш ти. Ти си човекът, от който зависи твоят успех.“

Как Силвия Аздреева открива и преоткрива себе си в пътя към върховете, как прави своите избори? „Напред ме води страстта към това, което правя, без значение какво казват хората. Няма как, след като си положил усилия, нещо голямо да дойде, ако не е предназначено за теб или не ти идва отвътре. Хора са се опитвали да ме спрат, но това са само ограниченията в тяхното съзнание. Човек трябва да следва своя път. Човешките възможности нямат граници. Искам това да предам на хората: човек трябва да преследва това, което най-силно го тегли.“

Снимка: Издателство „Сиела“

Както пише в книгата, природата като свое място тя почувства още от дете, обича я. „Всеки е свързан с природата. Всички сме на този свят и сме едно с нея. Когато изкачваме върхове, егото е много силно и трябва да намерим начин да не му даваме да ни влияе.“ Затова, подготвяйки се за експедиция, Силвия Аздреева проверява дали егото „не е скочило в раницата ѝ“. „Планините ни учат да сме земни, да се радваме на малките неща в живота. Там, на високо, условията са възможно най-екстремни, опитваш се да оцелееш, има моменти, когато си на ръба на психическите си възможности и ти идва да се откажеш. Но трябва да сме твърди.“ – казва тя в интервюто по bTV Radio.

А в книгата си разказва през какво минават организмът и психиката на човек по пътя към върха: „Ти покоряваш себе си, не планините. Те не могат да бъдат покорени.“ И разкрива: „Когато изпитваш волята си, когато усещаш близка опасност, сетивата ти са на друго ниво.“ Планините, казва тя в нашето интервю, ни учат на смирение и да оценяваме малките неща – уроци, полезни във всеки миг от ежедневието.

В „Да покориш себе си“ Силвия Аздреева специално описва преживяването на жената в планината. „Има голяма разлика между изкачването на връх от мъж и от жена чисто физически, с много стресови ситуации, които допълнително затрудняват оцеляването на жените.“ И дава за пример миенето на косата, което трябва да планира ден по-рано, или пък ходенето до тоалетна в бутилка, често в присъствието на много хора. Изкачването си на К2 тя посвещава на българските жени: „Знам, че сме достатъчно силни, за да постигаме всички цели. Апелирам жените и всеки човек да не се отказва до последно, да се бори до край.“

Написването на книгата Силвия Аздреева обмисля още преди две години, когато изкачва първия си връх в Хималаите. Тогава тя всъщност тръгва само на трекинг до базовия лагер. „Изкачването на Ама Даблам отключи последващите събития. Още тогава започнах да обмислям написването на книгата. Но нещата се развиха много бързо, реших първо да изкача първия си осемхилядник – разбира се, Еверест. После съседния – четвъртия по височина Лхотце…“ Това затвърждава желанието ѝ да напише книгата, по която работи в сътрудничество със спортния журналист Найден Тодоров. „Това е книга за лични преживявания, как съм се чувствала там, през какво са минали тялото и психиката ми, за да постигна своите мечти.“ – споделя Силвия Аздреева в интервюто по bTV Radio и сравнява написването на книгата „Да покориш себе си“ с изкачването на още един Еверест.

Интервю на Светослав Николов: