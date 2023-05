Деветата годишна изложба „Археология на София и Софийско“ отваря врати утре в Регионален исторически музей – София. Откриването й е в Нощта на музеите и първия ден ще можем да я разгледаме при свободен вход. В началото тя ни срещи с най-ранните периоди от историята по тези земи чрез находки от неолитното селище Слатина – София. „Обектът се проучва вече десетилетия. Тук са култови съдчета, масички и характерните за периода фигурки с култов характер.“ – разказва, развеждайки ни из експонатите членът на кураторския екип д-р Александър Станев.

Следващата витрина ни отвежда към инфраструктурен проект – разширяването на ж.п. линията до Калотина. От ямно поле са извадени керамика и множество тежести за рибарска мрежа от късния неолит. Част и от тези предмети са с култов характер. В съседен на този обект от бронзовата епоха е открит голям култов съд с малка чашка в него. Тук има прешлени за вретено, характерен предмет за обредите, но от по-късна епоха. На този обект освен ями, има и сгради, както и погребения под формата на кремации. Във витрината има и фигурка, изразяваща религиозните виждания на хората от онова време.

Снимка: Регионален исторически музей – София

Представителният обект в изложбата е от инвестиционен проект и ни дава знание за разнообразни археологически периоди от неговото обитаване – от ранната желязна епоха до ранното средновековие. „Обектът е в близост до извор, който явно е бил притегателен център за всички тези епохи – от най-ранния има тежести за стан, от по-късния – оловна плочка с конник – талисман за войниците, а от най-близкия до нас – обеци от некропол. Има и високостойностни монети, част от които са римски денари и това показва, че хората тук са били доста заможни.“ – разказа д-р Александър Станев.

В специална витрина е рекламният предмет на изложбата (на основната снимка) – късноантична фибула с формата на цикада. „За първи път в региона се намира такъв предмет. Той е поставен в отделна витрина, за да запознаем публиката с това как археолозите проучват и описват такъв обект.“ – посочи д-р Александър Станев.

От могилен некропол по трасето на преносния газопровод от Панагюрище до Пирдоп са извадени гривна за врат, железни фибули, бронзови антични предмети и характерен за траките къс меч, подобен на ятаган. С четири епохи се запознаваме от находките при проучването около още един инфрастуктурен проект – от междусистемната газова връзка България – Сърбия. Виждаме красиви елементи от облеклото – за закрепване на плащ и за колан. По-голямата част от предметите се свързват с войнишко население – войници или ветерани, има и оловен нагръден кръст.

В последната витрина в изложбата са находките от проучване на крепостта Кокалянски Урвич по проект, финансиран от Столична програма „Култура“ и Министерството на културата. „Тази година даде добри резултати – регистрира се църква, погребения към нея, съоръжение за готвене. Интересна находка е замба за книга за декориране на корицата на книга.“ – разказа д-р Александър Станев.

В тазгодишната археологическа изложба са представени 12 обекта, а за деветте години на провеждането й те са 105, обхващащи всички периоди на обитаване на София и софийското поле. „Така научаваме, че тук през годините има гъста мрежа от селища, некрополи, култови обекти. По този начин може да се извади обща картина за нашия регион.“ – посочва д-р Александър Станев.

По повод Нощта на музеите в Регионален исторически музей – София са отворени с вход свободен постоянната експозиция в сградата на пл. „Бански“ 1 (12:00 – 22:00 ч.), Археологическото ниво на базиликата Света София (10:00 – 17:30 ч.), Комплекс „Антична Сердика“ (12:00 – 22:00 ч.), Триъгълната кула на Сердика (12:00 – 22:00 ч.). Сред събитията има занимания за деца и концерти. Пълната програма е публикувана на сайта на музея. В Нощта на музеите ще бъдат отворени при свободен вход 64 музея и галерии в София. Пълната програма на Нощта на музеите можем да открием на сайта на Френския институт в България.

Интервю на Светослав Николов: