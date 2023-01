Изложбата "Предели на възможното" обединява четирима български автори Марина Генова, Силвия Коева, Павлин Радевски и Стефани Ханджийска, като провокация за експеримент с VR технология. Тя ще се проведе в периода 12.01.2023 - 05.02.2023 в столичната галерия "Ко-оп" на бул. "Янко Сакъзов" № 17.

Дали поради момента, в който възникна и нуждата от физическа близост, или заради умора от постдигиталното, проектът се обърна към изкуството и неговата аналогова същност с въпрос къде свършва физически възможното и къде започва въображаемото. Вместо да се впусне в изследване на предимно апокалиптични версии за бъдещето, към което е склонно съвременното изкуство, работещо с VR, изложбата се концентрира върху изкуството като творчески, личен и осъзнат акт на постоянно разширяване на границите и предоговаряне на това какво е възможно и какво - невъзможно.

Към четиримата автори беше отправено предизвикателство да отразят върху собствената си артистична практика, нейните цели, процес и органичения. Поканата беше и да навлязат във виртуалното пространство като продължение на своите идеи и практика и да изследват нови възможности. Интересното е може би, че в мнозинството си участващите автори не само не работят виртуално/дигитално, но и са критични към VR технологията и нейните обещания за бъдещето.

Изложбата представя резултатите от този процес. Наред с виртуалните проекти, тя включва и произведения във физическото пространство, предлагайки по този начин нови гледни точки и подходи за разбирането на творческите им търсения.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с изкуствоведа Стефка Цанева и хореографката Стефани Ханджийска в звуковия файл: