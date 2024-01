Фотографската изложба „Вечерно пътуване с трамвай 22 - Прага“ на Атанас Миланов разказва за необикновени моменти чрез снимки, направени по емблематичния маршрут на трамвайна линия 22.

Снимка: Личен архив на Атанас Миланов, фотограф, Прага

Той пресича центъра на Прага и се изкачва до Пражкия замък и нататък до Брженовския манастир. „Това е един от най най-известните маршрути на столицата, който използват много туристи от целия свят", сподели в ефира на bTV Radio Атанас Миланов.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с автора на експозицията:

Фотоизложбата представя повече от 22 кадъра, заснети от над 22 локации по маршрута на трамвай 22. Чрез използвания режим на снимане с дълга експозиция във фотографиите са уловени архитектурни забележителности от различни епохи като част от статична и заспиваща в черно-бяло заобикаляща среда. В контраст с нея изпъкват цветните линии, създаващи усещане за динамика и приказност, образувани от движението на последните за вечерта трамваи, прибиращи сънливи пътници.

Снимка: Личен архив на Атанас Миланов, фотограф, Прага

Изложбата е своеобразен фоторазказ, в който всяка снимка е стъпка от разходка, която помним или тепърва ще преживеем в един от най-красивите градове на света - Прага.

Атанас Миланов работи като графичен дизайнер в Прага. Завършил е Националната художествена академия в София. Освен че обича да мечтае и изследва света около себе си, той е запален планинар и хоби готвач.