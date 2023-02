Изкуството като позиция, провокация и рефлексия. Това е изложбата «Аз трябваше да направя нещо» , посветена на войната в Украйна. Тя се открива на 23 февруари от 18.00ч. в Софийския арсенал – Музей за съвременно изкуство.

Още със заглавието на изложбата авторът Станислав Беловски заявява позицията си на главно действащо лице, което не може да стои встрани, обърнато към себе си, занимаващо се с чисто естетически въпроси.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Станислав Беловски, разположено в звуковия файл:

„Художникът не е академичен изследовател, за да трябва да е обективен или неутрален. Изкуството е преди всичко лична позиция, вид политически акт. Преди няколко години започнах да правя работи в градска среда и в социалните мрежи, за да стигна до хора, които не биха влезли в галерия да гледат моето изкуство. Желанието ми е да ги провокирам да осмислят и аргументират своето мнение по значими социални въпроси. Големите решения не се взимат някъде „горе“, а ги правим ние с личния си избор. Всеки един от нас е важен и може да променя нещата...“, казва Станислав Беловски по повод уличния стенсил „Путин и мъртвото му тяло“, обиколил репортажите на световните агенции през март и април 2022.

Изложбата поставя акцент на този аспект от работата на артиста: улично изкуство от 2022, дигитални колажи и картини, създадени като реакция на войната в Украйна, започнала точно преди една година на 24 февруари, както и рефлексия спрямо призивите за „неутралитет“, намиращи отзвук в обществото ни.

Темата за осмисляне на общото ни минало и отпечатването му върху настоящето е обект на работата на Станислав Беловски в серия негови самостоятелни и групови проекти през годините, представени в изложбата с отделни произведения: “Correction of Socialism”/„Корекция на социализма“ (2014), “Forget Your Past“/„Забрави миналото си“ по инициатива на фотографа Никола Михов (2017), “No Reason to Leave from the Sun” / „Няма причина да напуснем Слънцето“ (2019) и други. Специално място заемат монументалните паметници като знаци на колективното ни минало и това как артистичните намеси могат да преобърнат смисъла и да неутрализират символите, с които са натоварени.

Бързината на артистичната реакция към актуални събития определя и изразните средства на Станислав Беловски. В творбите си той включва цитати и заемки от широкоизвестни произведения на изкуството, архивен снимков материал, личен фотоархив и документални фотографии и репортажи от мястото на военните действия, обръща се към общоизвестни, иконични образи. За своите колажи артистът използва произведения на известни художници като Ернест Пиньон-Ернест, Ричард Хамбълтън, Рой Лихтенщайн, Гюстав Кайбо, Каспар Давид Фридрих и фотографите Айвор Прикет, Слим Ааронс и други, като към всяка творба има описание на първоизточника, времето и мястото на излагането й в публичното пространство.

Станислав Беловски (роден през 1976 в София) е визуален артист, добре познат със своите изложбени проекти: за социализма – “Correction of Socialism”/„Корекция на социализма“ (2014), за пънка – “Make Art Not Friends”/„Прави изкуство, не приятели“ (2017), за космоса – “No Reason to Leave from the Sun” /„Няма причина да напуснем Слънцето“ (2019), личния „MIRROR MIRROR” (2020), урбанистичния „Nostalgic Dystopia” (2022). От 2018 година Беловски е известен и с артистичните си намеси в градска среда, които може да се проследят в инстаграм профила му sbelovski и са многократно отразени в световните медии.

Последни самостоятелни изложби: „Nostalgic Dystopia” (2022) и „MIRROR, MIRROR” (2020) в галерия „Кредо бонум“, София; „No Reason to Leave from the Sun” (2019) и „Make Art Not Friends” (2017) в галерия „Нюанс“, София; „S’exprimer” (2017) в изложбеното пространство „6-ти септември“ 1, София. Има и множество общи участия.