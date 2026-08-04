Изложбата „Забравените божества“ в Националния археологически институт с музей при БАН представя 213 редки артефакта от фондовете на музея, които проследяват историята на религиозните вярвания от неолита до Късната античност. Експозицията ще може да бъде разгледана от 7 август до 17 януари 2027 г., съобщават от Националния археологически институт с музей-БАН (НАИМ-БАН), цитирани от БТА.

Посетителите ще могат да видят десетки експонати, реставрирани специално за експозицията и показвани пред публика за първи път. Както и да се срещнат със забравени божества, култове и митологични образи от българските земи – от Великата богиня майка до Зевс, Дионис, Митра и Тракийския конник.

„Забравените божества“ предлага пътешествие през повече от 6000 години духовна история, разказана чрез едни от най-впечатляващите археологически находки в колекцията на музея.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с гл.ас. д-р Калоян Праматаров и Чавдар Чомаков от НАИМ при БАН:

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Изложбата предлага пътешествие през повече от 6000 години духовна история и представя едни от най-ценните свидетелства за религиозния свят на древните общества, населявали днешните български земи. Посетителите ще могат да се запознаят с образите на забравени божества, култове и митологични персонажи – от Великата богиня майка на праисторическите земеделски общности до Зевс, Дионис, Митра, Тракийския конник и други божества от тракийската, гръцката и римската религиозна традиция, казват от екипа.

Те посочват, че сред акцентите в експозицията са десетки експонати с висока научна и художествена стойност, реставрирани специално за изложбата и показвани пред публика за първи път. В хронологичен план тя обхваща периода от ранния неолит около 6200 г. пр. Хр. до IV век сл. Хр. Чрез фигури на божества, оброчни дарове, култови предмети, монети, статуи, релефи, накити и предмети от всекидневния живот изложбата разказва историята на религиозните идеи и вярвания през различните епохи.

„През хилядолетията човекът непрекъснато е търсил обяснение за света около себе си – за неговия произход, за силите, които го управляват, и за мястото си в него. Артефактите, събрани в изложбата, са жива археологическа илюстрация на този дълъг път на търсене и осмисляне. Те не само разказват историята на древните вярвания, но и ни напомнят за връзката между ограниченото човешко съзнание и необятността на света“, казва гл. ас. д-р Калоян Праматаров, единият от кураторите на изложбата.

Експозицията разглежда праисторическите култове към плодородието и природните цикли, религиозните практики през бронзовата и ранножелязната епоха, взаимодействието между тракийската и елинската религия, както и многообразието от култове, разпространени по българските земи през римската епоха.

Част от представените находки са постъпили в колекциите на музея още в края на XIX и началото на XX век, а други са резултат от съвременни археологически проучвания, дарения и спасени културни ценности. Куратори на изложбата са главен асистент д-р Калоян Праматаров и Чавдар Чомаков.

По повод изложбата е подготвено и специализирано издание с научнопопулярни статии на български и английски език, придружени от богат илюстративен материал, уточняват от НАИМ-БАН.