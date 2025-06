Измести ли LinkedIn CV-тата? Kак да поддържаме профила си, така че да станем интересни на работодателите и как да се държим по време на видео интервю? Чуйте съветите на HR- експертите Георги Първанов и Йорданка Коцева пред водещата Лили Ангелова в предаването “За града”.

