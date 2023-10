Избрани групи и изпълнители от България и целия Балкански регион ще имат възможност за първи път да представят своето творчество на живо, пред очите на световноизвестни продуценти, представители на големи лейбъли, звукозаписни компании, разпространители на съдържание и други ключови фигури от музикалната индустрия. Серията от концерти e част от програмата на международната музикална конференция SoAlive Music Conference 2023 (SAMC) на 19, 20 и 21 октомври в София и носи името SoAlive Showcase Festival. Списъкът с изпълнители включва близо 40 имена на артисти от България, Република Северна Македония, Сърбия, Хърватия, Словения, Гърция, Албания и Турция, поканени да участват в концертната програма. В списъка попадат групи и изпълнители с най-различни стилови профили – от хип-хоп и соул, през фюжън и етно, до съвременните вариации на електронната музика, която се разкроява в разнообразни подстилове. Повече за конференцията, чуйте от Мила Георгиева - заместник -председател на Българската музикална асоциация.

