30-ият Международен филмов фестивал "София Филм Фест" очаква своите зрители от 12 до 31 март. Фестивалът се организира от "Арт Фест" в партньорство с "Атлантида студио" под патронажа на Столичната община в рамките на проект "Столица Култура – Пулсът на София", финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-11.021 "Ново поколение местни политики за култура за големи общини". Реализира се с подкрепата на Министерство на културата, ИА „Национален филмов център“ и програма „Творческа Европа“ МЕДИА на Европейския съюз, съвместно с културни институти, спонсори, партньори и приятели.

30. Международен филмов фестивал "София Филм Фест" Календара на културните събития на София.

През 2026 г. фестивалната програма включва общо 145 пълнометражни игрални, документални и анимационни филма, както и селекция от 19 късометражни филма от 60 държави на 6 континента. Прожекциите ще бъдат в киносалони, където зрителите могат да гледат на голям екран специално избраните филми и да се срещат с голяма част от техните създатели. Продължава и традицията да представя специална селекция от филми онлайн – през 2026 г. "София Филм Фест" си партнира отново с Neterra.tv/plus и публиката в цялата страна ще може да гледа част от фестивалната програма.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мира Сталева- изп.директор на София филм фест, директор на София мийтингс, член на Борда на Европейската филмова академия:

* * *

30-ият "София Филм Фест" се открива официално на 12 март в Зала 1 на НДК с българската премиера на „Обикновен инцидент“ на иранския режисьор Джафар Панахи. Удостоен с престижната „Златна палма“ в Кан, най-новият му филм бе номиниран за Оскар в категориите „Най-добър международен филм“ и „Най-добър оригинален сценарий“, а неговият автор е знаков творец на иранската „нова вълна“. Джафар Панахи е сред приятелите на "София Филм Фест", като е бил специален гост на фестивала през 2002 г. и 2004 г., през 2021 г. е носител на "Наградата на София" на Столичната община за своя принос към изкуството на киното, а в юбилейната за СФФ година той получава и престижната награда ФИПРЕССИ Платиниум, връчвана от международната федерация на филмовите критици.

* * *

Двама емблематични творци на българското кино – актьорът и режисьор Ивайло Христов и операторът Емил Христов ще получат "Наградата на София" на Столичната община за приноса си към изкуството на киното. Плакетът е дело на прочутия скулптор Георги Чапкънов – Чапа.

Специална гала е посветена на знаменития полски актьор Ян Енглерт. Българската публика го познава добре като отец Ередия от емблематичния филм „Осъдени души“ (1975) на режисьора Въло Радев. Енглерт продължава активната си творческа кариера и пристига в София, за да представи най-новия филм с негово участие „На кръстопът“ (The Crossroads / Skrzyżowanie), режисиран от Доминика Монтеан.

* * *

Специалната награда на "София Филм Фест" ще бъде връчена през 2026 г. на трима забележителни творци – унгарския режисьор Дьорд Палфи, който ще бъде председател на Международното жури и ще представи най-новия си филм „Кокошка“; британския режисьор Дейвид Макензи – добър приятел в продължение на много години на София Филм Фест, който ще представи най-новите си филми „Посредникът“ и „Взрив“, както и френския режисьор Арно Деплешен, който ще представи заедно със своя съсценарист Камен Велковски най-новия си филм „Два рояла“ пред българската публика.

Ивайло Христов, Емил Христов, Ян Енглерт, Дьорд Палфи, Дейвид Макензи и Арно Деплешен ще изнесат специални майсторски класове в рамките на фестивала.

* * *

Сред българските игрални филми, които ще имат премиера на 30-ия "СФФ" са новия филм на Георги Стоев – Джеки и Никола Бошнаков „Аврора“, новият филм на Ралица Петрова „Лъст“, новият филм на Александър Косев „Жени извън употреба“, „Оста на живота“ на Атанас Христосков, „Любоф“ на Ивайло Христов.

Сред българските копродукции премиера на фестивала ще имат „Нина Роза“ на Женвиев Дулуд Дьо Сел, „Кино Джазира“ на Гьозде Курал, „Млечни зъби“ на Михай Минкан, „Как така всичко стана зелено?“ на Никола Лезаич, „Живот в един удар“ на Америса Баста, „Юго Флорида“ на Владимир Тагич.

На 30 "СФФ" ще има 18 премиери на български документални филми, сред които „Истина или предизвикателство“ на Тонислав Христов, „Небесната механика на хвърчилата“ на Андрей Кулев, „Походът на амазонките“ на Борислав Колев, „За няколко бучки сирене“ на Никола Бошнаков, „Живот страшен и все пак много хубав“ на Ралица Димитрова, „Раждането на промяната“ на Кирил Ценов, „Добре дошли в Синаговци“ на Цветан Драгнев и Здравко Драгнев, „Последните концлагеристи от Белене“ на Димитър Коцев-Шошо, „Общински съветник“ на Адела Пеева и Антоний Дончев, „Господинът и господа търговците на сирене“ на Стефан Щерев.

* * *

В партньорство с Чешкия център в София е подготвен специален акцент по повод 90-годишнината от рождението на Вацлав Хавел – панорама с документални и игрални филми, посветени на живота, идеите и творческото наследство на драматурга, дисидента и държавника, превърнал се в символ на свободата и моралната отговорност.

* * *

За 24-и път международно жури ще определи Голямата награда в конкурса за първи или втори игрален филм „София – град на киното”, осигурена от Столична община. Програмата включва 12 филма:

* „Диригентът“ (Broken Voices) – Чехия-Словакия, режисьор Ондржей Провазник;

* „Дръж се за мен“ (Hold Onto Me) – Кипър-Дания-Гърция, режисьор Мирсини Аристиду;

* „Дъщерята на кондора“ (The Condor Daughter) – Боливия-Перу-Уругвай, режисьор Алваро Олмос Торико;

* „Жени извън употреба“ (Women Out of Order) – България, режисьор Александър Косев;

* „Живот в един удар“ (Life in a Beat) – Гърция-Кипър-България-Северна Македония-Черна гора-Франция, режисьори Америса Баста;

* „Кино „Джазира“ (Cinema Jazireh) – Турция-Иран-България-Румъния, режисьор Гьозде Курал;

* „Лъст“ (Lust) – България-Дания-Швеция, режисьор Ралица Петрова;

* „Нина Роза“ (Nina Roza) – Канада-Италия-България-Белгия, режисьор Женвиев Дулуд Дьо Сел;

* „Процесът на Хайн“ (Trial of Hein) – Германия, режисьор Кай Щенике;

* „Сигурно място“ (A Safe Place) – Румъния, режисьор Чечилия Стефанеску;

* „Сметището на безименните“ (Dump of Untitled Pieces) – Турция, режисьор Мелик Кюрю;

* „Сянката на номадите“ (Nomad Shadow) – САЩ-Испания-Франция, режисьор Ейми Иманиши.

* * *

Балканският конкурс включва 12 от най-успешните филми от региона:

* „3 дни през септември“ (3 Days in September) – Румъния, режисьор Тудор Джурджу;

* „Бог няма да помогне“ (God Will Not Help) – Хърватия-Италия-Румъния-Гърция-Франция-Словения, режисьор Хана Юшич;

* „Бялото се пере на 90 градуса“ (Whites Wash at Ninety) – Словения-Сърбия-Хърватия-Италия-Черна гора-Северна Македония, режисьор Марко Набершник;

* „Видра“ (Otter) – Черна гора-Босна и Херцеговина-Италия-Хърватия-Косово, режисьор Сърджан Вулетич;

* „Как така всичко стана зелено?“ (How Come It’s All Green Out Here?) – Сърбия-Хърватия-България, режисьор Никола Лезаич;

* „Коктейли“ (Receptions) – Гърция-България, режисьор Филипос Цитос;

* „Майка Тереза“ (Mother) – Северна Македония-Швеция-Белгия-Дания-Босна и Херцеговина, режисьор Теона Митевска;

* „Млечни зъби“ (Milk Teeth) – Румъния-Франция-Дания-Гърция-България, режисьор Михай Минкан;

* „Отклонение“ (Diversion) – Кипър-Гърция, режисьор Маринос Картикис;

* „Ранна зима“ (Early Winter) – Турция, режисьор Йозджан Алпер;

* „Юго Флорида“ (Yugo Florida) – Сърбия-България-Франция-Хърватия-Черна гора, режисьор Владимир Тагич;

* „Made in EU“ – България-Германия-Чехия, режисьор Стефан Командарев.

* * *

Впечатляващи документални филми, с премиери в Сънданс, Берлин, Кан, Венеция, Гьотеборг и други филмови форуми, фокусирани върху важни теми на съвремието, са включени в Документалния конкурс:

* „Бъдещето според предците ни“ (Ancestral Visions of the Future) – Франция-Лесото-Германия-Катар-Саудитска Арабия, режисьор Лемоханг Мосесе;

* „Дете от прахта“ (Child of Dust) – Полша-Чехия-Катар-Швеция-Виетнам, режисьор Вероника Мличевска;

* „Истина или предизвикателство“ (Truth or Dare) – Швеция-Норвегия-Финландия-България, режисьор Тонислав Христов;

* „Крокодил“ (Crocodile) – Нова Зеландия-Нигерия, режисьор Пиетра Бреткели, The Critics;

* „Куба и Аляска“ (Cuba & Alaska) – Украйна-Франция-Белгия, режисьор Егор Трояновски;

* „Лисица под розова луна“ (A Fox Under a Pink Moon) – Иран-Франция-Великобритания-САЩ-Дания, режисьор Мехрдад Оскуей;

* „Лондон“ (London) – Австрия, режисьор Себастиан Брамесхубер;

* „Минало продължително в бъдеще време“ (Past Future Continuous) – Иран-Норвегия-Италия, режисьор Мортеза Ахмадванд, Фирузе Хосровани;

* „Покажи ми душата си“ (Put Your Soul In Your Hand and Walk) – Франция-Палестина-Иран, режисьор Сепиде Фарси;

* „Супер природа“ (Super Nature) – Великобритания, режисьор Ед Сейърс;

* „Трилион“ (Trillion) – Норвегия-САЩ, режисьор Виктор Косаковски;

* „Хартум“ (Khartoum) – Германия-Великобритания-Судан-Катар, режисьори Анас Саeд, Равия Алаг, Ибрахим Снупи Ахмад, Тимея Мохамед Ахмед, Филип Кокс.

Председател на документалното жури ще бъде световноизвестният документалист Виталий Мански, който ще представи най-новите си филми „Желязо“ и „Време до целта“.

* * *

30-ия "СФФ" представя в партньорство с Британски съвет специална селекция от филми, дискусии и майсторски клас, които оформят интригуваща и богата в жанрово отношение картина на съвременното британско кино. Сред заглавията са документалните „Супер природа“ на Ед Сейърс – любовно писмо към природата, и „Хартум“ на режисьорски екип, начело с Фил Кокс – завладяващ образ на раздирания от конфликти Судан; игралните „Взрив“ на Дейвид Макензи (който ще изнесе специален майсторски клас) и „Три урни“ на Джон Пол Дейвидсън, представени лично от техните режисьори; уникалният образ на раздирания от противоречия регион в Близкия изток „Палестина 36“ на Анемари Ясир, с участието на Джеръми Айрънс; музикалното предизвикателство „Лош английски“ на Джейн Полард и Иън Форсайт – документален портрет на неподражемата певица Мариан Фейтфул, както и една творба с участието на британската актриса Шарлот Рамплинг – „Два рояла“, на именития режисьор Арно Деплешен. В продължение на темата за дезинформацията, на която обърнахме внимание с инициативата „Двигателят на истината“, през 2026 година предвиждаме прожекции и дискусии, свързани с филмите „Истина или предизвикателство“ на Тонислав Христов, „Хартум“ и забележителния „Оруел: 2+2 = 5“ на документалиста Раул Пек. Този акцент поставяме в партньорство с проекта G-LENS: „Младежи срещу дезинформацията“, съфинансиран по програма CERV на ЕС.

Благодарение на традиционната подкрепа на Френския културен институт 30-ия "СФФ" посрещa режисьора Арно Деплешен, който ще получи Специалната награда на СФФ, ще изнесе майсторски клас и ще представи лично най-новия си филм. Залебежителни филми с френско копродукционно участие, представяни на престижни фестивали в цял свят, ще вземат участие в документалния конкурс. Режисьорката Нора Филип ще представи най-новия си филм „Момичета на утрешния ден“, копродукция с България, и ще изнесе специален майсторски клас по време на "София Мийтингс". За поредна година един от основните киносалони на фестивала е Кино „Славейков“ във Френския културен институт.

Част от традиционните партньорства, благодарение на които "София Филм Фест" достига до зрителите, е участието на Италианския културен институт в София. Те съдействат за представяне на два от филмите в Тийн конкурса и за гостуването на филмови творци като Матео Зопис, който ще бъде един от членовете на Международното жури и чиито втори филм „Ези-тура“ (Heads or Tails?) е включен в секцията „Калейдоскоп“ след премиерата му в Кан.

Сред специалните събития в програмата на 30-ия "СФФ" е и представянето на забележителния испански режисьор Пере Портабея, продуцирал на „Виридиана“ на Луис Бунюел и „Хулиганите“ на Карлос Саура, благодарение на когото техните филми имат своята премиера в Кан. В кинозалата на НАТФИЗ ще бъдат представени два от неговите филми, последвани от дискусия със студентите и почитателите на киното, водена от интердисциплинарния изследовател и киноспециалист Адриан Онко.

* * *

24-ият Конкурс за български късометражен филм ще представи 12 филма, селектирани от жури в състав: режисьорите Тонислав Христов, Атанас Христосков и Елена Тончева, носител на наградата през 2025 година. За седма поредна година наградата на стойност 9 500 евро (1 500 евро парична премия и 8 000 евро в постпродукционни услуги) се осигурява от Доли медия студио. Ето кои са селектираните филми:

* Балконада (Balconada), режисьор Ива Токмакчиева, 8 мин.

* Бразилия (Brazil), режисьор Георги Лефтеров, 15 мин.

* В открито море (Found at Sea), България-Белгия, режисьор Димана Марковска, 20 мин.

* Гарванера (Ravanera), режисьор Теодор Ралев, 10 мин.

* Глина (Clay), режисьор Кристиян Георгиев, 24 мин.

* Денят, в който тя ще се роди (The Day She Will Be Born), режисьор Емил Спахийски, 16 мин.

* Ева (Eva), режисьор Мартин Геновски, 14 мин.

* Полет (Soar), режисьор Валя Пелова, 18 мин.

* Сините ангели (The Blue Angels), режисьор Добромир Байчев, 28 мин.

* Страхотен ден (A Great Day), режисьор Георги Йовчев, 11 мин.

* Черно куче (Black Dog), режисьор Алекс Красимиров, 22 мин.

* Impromptu, България-Румъния, режисьор Майя Виткова – Косев, 20 мин.

* * *

За четвърта поредна година в програмата на фестивала ще има конкурс ТИЙН, в който са включени следните филми:

* „Атлас на вселената“ (Atlas of the Universe) – Румъния-България, режисьор Пол Негоеску;

* „Безстрашни усмивки“ (If You Are Afraid You Put Your Heart into Your Mouth and Smile) – Австрия, режисьор Мари Луиз Ленер;

* „Бунтарят“ (Becaària) – Швейцария, режисьор Ерик Бернаскони;

* „Диригентът“ (Broken Voices) – Чехия-Словакия, режисьор Ондржей Провазник;

* „Дръж се за мен“ (Hold Onto Me) – Кипър-Дания-Гърция, режисьор Мирсини Аристиду;

* „Последната плесница“ (The Last Slap) – Италия-Словения, режисьор Матео Олеото;

* „Потомство“ (Siblings) – Италия, режисьор Грета Скарано.

* * *

23-тото издание на "София Мийтингс" ще се проведе между 18 и 30 март 2026 г.

"София Мийтингс" е единственото професионално събитие в България, признато от световната филмова индустрия и партниращо си с най-значимите форуми в света като Cannes Marche/Producers Network, CineMart, Locarno Pro, San Sebastian Industry, Film Independence, EAVE, ACE, Crossroads, Europa Distribution, CICAE, MIDPOINT, MFI, Europa Cinemas, Europa Distribution и много други.

"София Мийтингс" представя проекти за игрални филми и ТВ сериали пред професионална публика от опитни продуценти, инвеститори, сейлс агенции и разпространители, от една страна, и филми, които са в процес на завършване, от друга – пред сейлс агенти, дистрибутори и селекционери от водещи световни форуми. От София Мийтингс са стартирали проекти на имена като Кристи Пую, Алваро Брехнер, Ясмила Збанич, Кристиан Мунджиу, Корнел Мундруцо, Стефан Арсениевич, Леван Когуашвили, Толга Карачелик, Лили Хорват, Натали Бианкери, Иглика Трифонова, Стефан Командарев, Камен Калев, Константин Божанов, Светла Цоцоркова, Надя Косева, Драго Шолев, Андрей Паунов, Ралица Петрова, Мина Милева и Весела Казакова и много други. Успоредно с основната програма има професионални и образователни модули, които в последните години допринесоха за развитието на българските и регионалните продуценти. В програмата на фестивала ще може да видите някои от проектите, представени на София Мийтингс през последните години – „Лъст“ на Ралица Петрова, „Последната плесница“ на Матео Олеото, „Аврора“ на Георги Стоев – Джеки и Никола Бошнаков, „Оста на живота“ на Атанас Христосков, „Юго Флорида“ на Владимир Тагич, „3.0 килограма щастие“ на Зорница София, „Балконада“ на Ива Токмакчиева.