HR-експертът Георги Първанов и приятелката му Галина Димова, консултант по недвижими имоти, разказаха в ефира на bTV Radio как са успели да напуснат Йордания, където се оказват на почивка, часове преди началото на ударите срещу Иран.

„В петък вечерта пристигнахме, настанихме се в хотела, всичко изглеждаше спокойно, имаше засилени мерки за сигурност още с влизането в хотела, сканираха багажи, след което започнахме почивката, на следващия ден бяхме на екскурзия“, разказа Галина Димова пред bTV Radio.

„По време на разходка в Петра всичко вървеше съвсем по план и получихме съобщение от близка приятелка – как ще се приберете, и тогава разбрахме, че нещо става, веднага включихме новините и разбрахме последните развития.“, обясни Георги Първанов.

„Изведнъж започнаха да вият сирени“, каза Галина.

„Да падат някакви странни неща от небето, да има пушеци, да има напрежение и ние разбрахме, че влизаме в необичайна ситуация, която не пожелаваме на никого“, допълни Георги.

Двамата дават съвети на хората, които са попаднали с подобна на тяхната ситуация.

„Недейте да чакате, колкото може по-бързо реагирайте, не разчитайте на местните хора, веднага се свържете с българския консул, предприемете всички възможни мерки, поне по нашия опит – за най-бързо напускане на региона.“, казва Георги.

„Ние много бързо разгледахме всички варианти, това се случва и на българите, с които сме в контакт, откакто сме се върнали и аз съм втори денонощен кол център и съдействам на десетина българи от Дубай, Оман и други места да се върнат, за съжаление се правят няколко резервации едновременно, разглеждат се няколко варианти, ужасно скъпи са в момента билетите и в нашия случай имаше само 2 полета на ден от местни авиокомпании – йордански, националният превозвач и в нашия случай една чартърна компания. Полетът беше обявен в един час вечерта, викнаха ни по спешност, че ще летим в 15 часа, вместо в 20,30, след това цял ден чакахме на летището и накрая излетяхме успешно в 20,30.“, обясни още HR-експертът.

„9 часа прекарахме на летището, бяхме запасени с хранителни запаси, с напитки, вариантите ни бяха 2 – единият да пътуваме през Египет, другият през Турция, преспахме в Истанбул, след което на другата сутрин излетяхме за София.“, допълни Галина Димова.

Двамата казват, че това е най-странният полет, който някога са имали, с много стар самолет, в който царяла пълна тишина.

„Първите 2 часа никой не ставаше от седалките, не пиеше вода, не се хранеше, докато не преминахме през опасната зона и не навлязохме в границите на Турция“, казва Галина.

Целия разказ на Георги Първанов и Галина Димова в ефира на bTV Radio можете да чуете на следващия звуков файл.