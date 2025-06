Гости на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бяха Jack (Валерия) и Йордан Жечев, които са автори на кулинарния аудиоподкаст „Дроб и чили". Започват подкаста през 2019 година, обичат да пътуват, да пробват и да се наслаждават на добрата храна. Шегуват се, че не се хранят, за да живеят, а живеят, за да се хранят.

Пред шеф Николай Немигенчев Jack бе категорична, че у нас има достатъчно добър кулинарен туризъм, докато Йордан е скептичен, тъй като според него няма авторство и авантюризъм с храната.

С какво един ресторант грабва вниманието и вкуса?

Може ли да откриеш най-вкусната храна във... фургон?

Защо и в ресторант със звезда Michelin може да попаднеш на ястие с вкус на чакъл?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Николай Немигенчев с Jack и Йордан:

Your browser does not support the audio element.

Най-добрата храна през лятото за Йордан е добре изстудената диня, а за Jack - таратор с много орехи и копър.