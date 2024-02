Той притежава един от най-редките гласове в света на класическата музика –този на контратенора. Освен с опера, той се занимава с брейк танци и мода. Това са Якуб Орлински и пианиста Михал Биел, които предстои да излязат на българска сцена за първи път.

Изявените поляци гостуват по покана на на Соня Йончева, чийто продуцентски екип от SY11 Events организира цикъла от рецитали със световноизвестни оперни изпълнители. Рециталът „Красота и думи“ ще се проведе на 13 февруари, вторник, от 19.30ч в зала „България“.

Орлински и Биел са подготвили изключително разнообразна програма за родната публика, която включва както песни на съвременни полски композитори, така и утвърдени барокови композиции на майсторите в жанра Хенри Пърсел и Георг Фридрих Хендел.

Снимка: Honorata Karapuda

По повод предстоящия Свети Валентин два билета струват, колкото един през сайта на Ивентим!

Чуйте какво споделиха забележителният контратенор Якуб Орлински и талантливият пианист Михал Биел пред радиоводещия Георги Митов, озвучени от Павел Сотиров и Светослав Николов: