Гост на рубриката на BTV radio „Господари на добрия вкус" бе Яна Имреорова, която е посветила живота си на правенето на хляб с квас. Яна е икономист е по образование, но днес с гордост носи прякора „Хлебияна", който й е даден от нейна клиентка-японка, останала впечатлена от вкусните й козунаци с квас.

Дълги години Яна Имреорова работи в корпоративния бранш, но разбира, че това не е нейният свят и че винаги е искала да прави хляб с квас.

„Приготвянето на хляб с квас е много повече от храна. В момента, в който започнах да приготвям хляб с квас, разбрах, че не мога да бързам! Научих се на търпение и приемане.", каза Яна Имреорова пред шеф Николай Немигенчев. Тя е убедена, че създаването на хляб не е работа, а терапия!

Може ли хлябът с квас да се получи от първия опит?

Лесно ли се прави дива мая от...горски теменужки?

Какви са тайните на приготвянето на вкусен домашен козунак?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Николай Немигенчев с Яна Имреорова!

Рецептата на Яна Имреорова за домашен хляб с квас:

Необходими са 300 гр. брашно, 60-70 гр. квас и 210 гр. вода, които се смесват и се оставят за 30 минути. След това се слага сол, която придава на хляба вкус и спойка. Тестото се разтяга енергично и се оставя да ферментира. Хлябът се оформя, нощува в хладилника и на следващия ден се пече.