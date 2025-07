След успешните проекти „Доза щастие“ и „Диада“, режисьорката Яна Титова се завръща с нова комедия – „Брънч за начинаещи“. Сценарият е написан съвместно с Вики Радославова, а вдъхновението идва от обикновен, но много забавен разговор между двете. „Комедия не трябва да се пише сам. С Вики проверяваме идеите си веднага – ако се смеем, значи сме на прав път“, споделя Титова.

Сюжетът проследява две семейства, събрани на уж работен брънч, който се превръща в хаос. Темата? Маските, които носим – заради обществото, социалните мрежи или собствените ни страхове. „Всички живеем с усещането, че трябва да сме перфектни – но това е измислица. И когато гоним тази илюзия, често губим себе си“, казва режисьорката.

Филмът вече е заснет, а ролите са поверени на млади, талантливи актьори, избрани още преди сценарият да бъде завършен. „Исках да работя с хора с чувство за хумор, с които отдавна се търсим професионално.“

Яна Титова направи дебют като режисьор в Младежкия театър на постановката „Лисабон“ по текст на Захари Карабашлиев. Спектакълът вече получи награди в Шумен и на 3 септември ще бъде част от есенния сезон на Фестивала „Аполония“.

Личният живот и професията за нея са тясно свързани. „Преди чаках 'по-спокойни времена'. Сега знам, че ги няма. Опитвам се вечер да не работя – и когато сме с децата, да присъствам истински“, споделя тя. Дъщерите ѝ се занимават със спорт, а социалните мрежи са държани под контрол: „Не ги демонизирам, но знам колко лесно човек губи себе си в илюзиите там.“

В момента Титова подготвя и нов филм – за Емил Димитров. Сценарият е написан заедно с Емо Бонев и разказва не само за славата му в България, но и за почти непознатия му френски период. „Той беше звезда, каквато не сме имали оттогава. Време е да съхраним паметта му.“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Яна Титова, разположено в звуковия файл: