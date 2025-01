"От 2023-2024 имаме 20 процента ръст на посещаемостта в Националната галерия. 120 хиляди души са ни посетили в София". Това отчете Ярослава Бубнова- директор на Националната галерия.

"Открихме изложба на Пикасо с графични произведения, които никога не са показвани заедно. Имаме и жертвеността и нещастието от войните, а не героичността. Ще покажем фламандски гоблени, като най-старият е от 1589г.", поясни тя във връзка с 10-тата годишнина на "Квадрат 500". Като част от честванията, са предвидени изложби за технологии и наука, нова стажантска програма и др.

Има ли по-добри условия за съхранение на шедьоврите на българското и световно изобразително изкуство? Какви са проблемите пред сградата на «Квадрат 500» в София? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с директора на Националната галерия Ярослава Бубнова, разположено в звуковия файл: