“Хакерските атаки са постоянно в цифровия свят. Те не спират, не подбират и с увеличаването на устройствата, които се намират в цифровия свят и това, че все още не сме свикнали да се пазим, повече устройства стават заразени” Това каза в ефира на bTV Radio Ясен Танев - член на цифровия информационен хъб “Тракия” и преподавател в пловдивския университет и УниБИТ. “Тези устройства, които заразяват се управляват от хакерски групи и стават част от мрежи от кибер роботи и съответно още повече устройства атакуват останалата част от света. За съжаление виждаме едно експоненциално нарастване, от което никой не може да бъде спокоен, че няма да попадне под обстрела и обхвата му”, допълни той.

Ясен Танев разказа и за дейността на цифровия информационен хъб “Тракия”. “Той се роди, за да предадем знанията ни, които са свързани с технологията, но и знанията, които са свързани с хората и рисковете, пред които те са поставени да бъдат компенсирани като дадем възможност на бизнеса и на публичната администрация да преодолеят онази спирачка, която е свързана с финансирането на киберсигурността. Цифровият информационен хъб разписа проект и кандидатства пред ЕК и тя одобри проект за кибер хъб в България. Това, което правим е, че ние ще предоставяме безвъзмездни услуги на малък и среден бизнес и на публична администрация. Тези услуги ще имат за цел да повишим компетентността с разбиране, така че да създадем кибер герой във всяка една организация - да знаят, да разбират, да помагат и да бъдат точка за контакт. Това са нашите базови обучения по киберсигурност”

Повече за дейността на цифровия информационен хъб “Тракия” чуйте в прикачения звуков файл.