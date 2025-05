“Образованието трябва да се промени и това е предизвикателство пред академичните институции” Това каза в ефира на bTV Radio Ясен Танев - експерт по киберсигурност, основател на Дигитално читалище и член на Цифровия иновационен хъб „Тракия“. “Трябва да започнем с една много силна образователна кампания на учителите, за да можем да им покажем как генеративният изкуствен интелект би могъл да им бъде помощник, как могат да го ползват, за да привлекат и да ангажират децата. Стандартните форми, в които даваме статични задания и очакваме отговори впоследствие - този формат на предаване на знания също започва много бързо да се амортизира и да деградира като подход, защото когато някой даде статична задача, то изкуственият интелект много бързо може да даде решение”, допълни той.

Цялото интервю с Ясен Танев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.