“Сега сме в началото на пътя, в който всичките експерти и общности по киберсигурност са набрали достатъчно много мощ и сила в това да опознаят себе си и следващата стъпка е да се обединим в екосистема и това е една от мисиите на хъба ни” Това каза в ефира на bTV Radio Ясен Танев от Европейския цифров иновационен хъб "Тракия" по време на форума "Европейски цифрови иновационни дни в сигурността". “Различията трябва да бъдат ценени, организациите трябва да бъдат уважавани, а екосистемата е онова място, в което доверието се дава, но трябва да се и защитава. Не би трябвало малките неща да ни скарват, различията трябва да ни помагат да сме по-силни заедно. Екосистемата е място, където се събират хора не само, които знаят, но и място за хора, които имат нужда. В киберсигурността е важно услугите да бъдат предоставени без страх. Това, което спира българските компании в момента да разсъждават трезво по темата киберсигурност е, че хората се страхуват от това да признаят открито, че те могат да бъдат кибер атакувани или да бъдат хакнати. Страхуват се, че киберсигурността ще им доведе санкции ако признаят, че не е застрашена и последното е, че нямат пари. Това, което правим ние в хъб “Тракия” е, че заедно с Министерство на иновациите и растежа и програма “Цифрова Европа” предлагаме на компаниите да разберат какво е нивото им на киберсигурност без страх, след това проверяваме системите им за слабости и симулираме хакерски атаки, но изцяло под контрола на нашите експерти, организираме обучения за не IT- специалистите, защото това е голяма нисша. Компаниите нямат вече причина да кажат аз не знам, аз не мога да намеря кого или нямам нужните пари, защото всичките тези услуги “Цифров информационен хъб Тракия” ги предоставя безвъзмездно”, допълни той.

Цялото интервю с Ясен Танев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.