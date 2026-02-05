„В интерес на истината, след промените в Наказателния кодекс от миналото лято, санкциите за жестокост над животните в България са едни от най-високите в целия Европейски съюз. Тоест оттук нататък вече не мисля, че има накъде да се завишават тези санкции. В конкретния случай от Свищов, санкцията би могла да достигне до 12 години затвор. Този случай е много по-брутален от случая от Перник миналата година, и това насилие се е развивало в продължение на 13 години, тоест останало е незабелязано по един или друг начин в продължение на 13 години.“ Това коментира в ефира на bTV Radio природозащитникът Явор Гечев, по повод новия случай на изтезаване на животни с цел заснемане на видеа с порнографско съдържание, който беше разкрит в село Царевец край Свищов.

Явор Гечев стартира петиция, с която предлага създаването на Национална агенция за закрила на животните, която да бъде независим контролен орган.

„Българското законодателство разглежда насилието над животни като най-общо 2 групи – от едната страна е нехуманното отношение към животните, там санкциите са административни, тоест глоби, от друга страна по-тежките случаи на насилие над животни вече са в обхвата на наказателния кодекс. Там се предвижда освен глобите, които могат да стигнат до 30 000 лева, и затвор при определени случаи, който в най-тежките форми на насилие може да достигне до 12 години. Контролът по Закона за защита на животните, който покрива изцяло нехуманното отношение към животните, тоест по-леките форми на насилие над животните е в Агенцията по безопасност на храните. Още навремето, когато се пишеше този закон, когато нямаше Агенция по безопасност на храните, а имаше Национална ветеринарно-медицинска служба, още тогава те предупреждаваха, че нямат капацитета да осъществяват адекватен контрол, аз си го спомням - проф. Желязков навремето го казваше това нещо, това беше преди 20-на години. За съжаление тогава някак си никой не се вслуша в думите, всички решиха, че искат в службата да избягат от някаква отговорност, но фактът е, че 20 години по-късно Агенцията по безопасност на храните не може да упражнява адекватен контрол по този закон, поради ред причини, част от които са обективни – текучество на кадри, приоритизиране на други дейности. Само да отбележим, че основният приоритет на тази агенция е предотвратяване на заболяванията по животните и контрол на качеството на храните и някак си хуманното отношение винаги остава на заден план. И човек като погледне какви хора са били директори на агенцията през годините, те са били или с профил контрол на качеството на храните, или в най-добрия случай са били хора, които са се занимавали с животновъдство, тоест са следяли за здравния статус на животните. Това положение на нещата на практика прави Закона за защита на животните неработещ. Сега някой ще каже толкова ли е важно – важно е, защото тези първи случаи на насилие над животни, когато не бъдат разкривани и санкционирани, водят до по-тежки случаи на насилие над животни, докато се стигне до такива садисти, способни да причиняват брутална жестокост и мъчение на животните и ние се чудим как това се случва.“, обясни Явор Гечев.

„Имайте предвид, че това разследване, което са направили колегите от КАЖИ започна със случая на Габриела и Красимир, но то обхваща една огромна мрежа от потребители. По-голямата част от тези хора са тези, които поръчват съдържанието, тоест те си плащат за това съдържание. И това не е мрежа, която покрива само Българя, това е много голяма мрежа и само в този канал, който разследват има страшно много потребители, а има и много канали, до които те нямат достъп в тази мрежа. Докато има търсене на такова съдържание, ще има хора, независимо дали става дума за България или за други държави, които ще са готови да прекрачат всякакви морални и етични норми, за да го създадат това съдържание. Обикновено тези хора са в части на света, където няма законодателство. При първия случай с Габриела и Красимир говорих с експерти, които бяха учудени, че това се случва в Европа, където има такова законодателство. Факт е, че такъв тип престъпления са характерни за развиващите се държави, за съжаление ние се нареждаме сред тези държави. Моята информация е, че има и други държави, в които се провеждат такива разследвания. Представете си човек, който има финансовите възможности да си поръча клипче за 3-4 000 евро, той с какви възможности разполага и колко безнаказан се чувства, за да може да го направи това нещо.“ ,каза още Явор Гечев.

Целия разговор пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.