„За мен като член на журито беше изключително интересно да видя еволюцията в характерите на участниците. Гледайки предишни сезони и този, виждам, че участниците са доста по-емпатични, доста по-модерни, гледат доста интернет и социални медии и черпят вдъхновение от много и различни кухни. (…) Те се справяха изключително добре, когато бяха под стрес и ги застрашаваше изгонване“. Това разкри шеф Явор Сарафов в ефира на bTV Radio броени дни преди финала на "Masterchef“. На 2 декември от 20.00ч. по bTV ще бъде определен победителят в обичаното кулинарно шоу, който ще спечели титлата "Мастършеф на България" и сумата от 100 хил.лв. „Във формати като този е изключително важно да пренебрегнеш и напълно да игнорираш личните си предпочитания и симпатии; да се оставиш единствено на сетивата си при определяне и търсене на най-добрия,“ сподели още шеф Сарафов.

Според него, „доближаване до готвенето в ресторант има при отборните задачи, когато всеки от отбора преследва конкретна подзадача и накрая сглобяват едно ястие. Това е най-близкото до ресторантското готвене, което може да се види в "Masterchef“.“

„Най-голямото предизвикателство пред ресторантьорството в България в момента е липсата на кадри. Основната задача в бизнеса е да направиш екип и да го запазиш“, подчерта майсторът в кулинарната сфера. Той заяви, че подготовката, която младите кадри получават в професионалните училища, е крайно недостатъчна. „Те трябва да практикуват, да крадат занаята повече и с по-голямо желание. Мотивацията е един много сериозен проблем за цялото това поколение, което идва тепърва отдолу, и нямам рецепта за това как да се оправим с нея“, добави шеф Сарафов.

Снимка: Кулинарна академия HRC/Ресторант Таланти

Топ-готвачът и предприемач открои промените в държавен план през последните години и отражението им върху ресторантьорския бизнес. По думите му, „ДДС облекчението по време на пандемията и след това наистина даде глътка свеж въздух и изсветли бизнеса. Ние бяхме изправени в една доста неравнопоставена ситуация. Рано или късно, вероятно и ДДС-то ще се върне на ниво 20%. Ако такава е фискалната политика, така да бъде. Просто искам да е еднаква за всички.“

Снимка: Кулинарна академия HRC/Ресторант Таланти

Специалистът в кулинарията отправи съвет към бъдещите участници в "Masterchef“ – „ да бъдат смели, креативни, забавни и мотивирани“. „Искам с участието си в това предаване те да направят крачка към осъществяване на своя мечта,“ завърши той.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с шеф Явор Сарафов, разположено в звуковия файл: