По повод 25-тата си годишнина JAZZ FM Radio, част от bTV Radio Group, спечели Наградата «Златно перо», връчвана от Cantus Firmus и галерия „Макта“. Това се случи по време на 31-ото издание на церемонията, която се проведе в City Mark Art Center. Сценарист и водещ бе оперната прима Гергана Николаева, а неин партньор на сцената - журналистът Симеон Иванов, водещ на сутрешния блок по БНТ. Всяка година наградите предшестват най-светлия български празник 24 май - Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На церемонията присъстваха не само на настоящи и бивши лауреати на почетния знак, но също официални лица, хора от културния елит, представители на медиите и публика. За четвърта поредна година събитието е самостоятелна проява в Календара на културните събития на Столична община.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с програмният директор на JAZZ FM Radio Светослав Николов и водещата Таня Иванова:

Тази година със „Златно перо“ бяха удостоени музиканти, актьори, писатели, художници, журналисти и културни мениджъри – личности, институции и екипи от хора, които години наред пишат съвременната българска културна история. Носители на почетния знак станаха: актьорът Явор Милушев, журналистът Бойко Василев, Международният музикален фестивал „Варненско лято“, от чието създаване се навършват 100 години, диригентката Деляна Лазарова, Националната художествена академия, основана преди 130 години, актьорът Павел Поппандов, поп певецът Веселин Маринов, Кино „Влайкова” за неговата 100-годишнина, поетесата, журналист и културен мениджър Диана Саватева, художникът Любомир Савинов, тромбонистът и председател СБМТД Станислав Почекански, две емблематични музикални радиостанции – Радио Z-Rock, което навършва своите 20 години , оперната певица Светлина Стоянова, джаз музикантът контрабасист Димитър Карамфилов, писателят изкуствовед Димитър Пампулов, цигулковият педагог Людмила Иванова, писателката Виктория Бешлийска, директорът на Драматичния театър „Гео Милев“ в Стара Загора Светла Тодорова, актьорът Иван Бърнев, Националният дворец на културата, честващ 45 години от създаването си, режисьорският тандем Кристина Грозева и Петър Вълчанов, актрисата Койна Русева и пианистът Емануил Иванов, който получи специалния приз „Златно перо“ на слушателите на Радио Класик А.

Церемонията „Златно перо“ поднесе и поредица от музикални изпълнения. Хорът на Софийските момчета при Народно читалище „Цар Борис III – 1928“ с диригент Александър Митев откри вечерта с химна „Върви, народе възродени!“, а после певците се представиха и с песента „Що ми е мило и драго“ в обработка на Петко Стайнов. Две дуетни изпълнения на млади инструменталисти от Националното музикално училище „Любомир Пипков“ внесоха друг нюанс в церемонията: арфистките Никол Самарева и Натали Михайлова с преподавател д-р Кохар Андонян изсвириха пиесата „Барок фламенко“ от Дебора Хенсън-Конант, а Лазар Банев (кларинет) и Алекс Стойнев (саксофон) от класа по камерна музика на Росен Идеалов изпълниха Дует за саксофон и кларинет от Николай Ризов. В края на вечерта на сцената излезе и Академичният фолклорен хор на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с диригент Ваня Монева, които изпяха „Мома Малъмка“ от Николай Кауфман и темпераментната „Катерино Моме“ от Георги Андреев, съобщава БТА.