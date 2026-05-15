Изложението "Уикенд туризъм" продължава до 16 май (събота). В сградата на Доходното здание в Русе са подредени около 40 щанда, на които се представят туроператори, общини, институции и фирми, предлагащи туристически продукти. Отделно, повече от 150 български производители и занаятчии показват своите изделия в центъра на града.

Събитието бе открито от заместник-министъра на туризма проф. Мариела Модева, кмета на Русе Пенчо Милков, областния управител на Русе проф. Любомир Владимиров и заместник-кмета на румънския град Гюргево Мариян Дамян.

Програмата включва също концерти, издигане на балон с горещ въздух, катерачна стена, кулинарно състезание за млади таланти. Ще има много преживявания за всички възрасти. Кулминацията на събитието ще бъде концертът на певицата Мария Илиева, който ще се състои в събота в центъра на града.

Организатор на "Уикенд туризъм" е Община Русе, а партньор е Министерството на туризма.

Jazz FM е единственото радио за джаз, соул, фънк музика в България, част от bTV Radio Group. Медията взе участие по време на "Уикенд туризъм" със специална презентация. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Светослав Николов - програмен директор на Jazz FM: