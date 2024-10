В личната приказка на всеки човек има само един герой, който владее Силата на интересното живеене и способността да привлича щастието, а не да го преследва – това е той самият. Тази джедайска философия заляга в основата на новия сингъл на Jean Mar (Жан Маринов) HALO.

Снимка: Надежда Попова

Песента с брит рок звучене редува изповедни акустични куплети с припев, достоен за стадионен химн. Зад този епос на израстването в любовта към себе си стоят китаристът на Jeremy? Ташо Колев и Георги Станев, които си поделят кредита за аранжимента. Станев, който познаваме като идеен двигател и продуцент на култовите в близкото минало Gravity Co., изпипва с хирургична прецизност симбиозата между барабани, бас и клавири.

Текстът и музиката са на Jean Mar, който пише HALO в период на емоционален рестарт. “За да може един човек изцяло да се свърже с друг, първо трябва да се е свързал със себе си. С демоните си, болката и антидота – това, което му дава сила.“, споделя артистът, чието име по паспорт е Жан Маринов. „Ако не можем да приемем собственото си усамотение, ние използваме другите като щит срещу самотата си. Хората не са щит. Те имат душа и мисия, за която са тук. HALO е песен е за откриването на моята сила, моят ореол. Това, което осмисля живота ми, защото много често се губя в абсурдните изкривявания на нашата реалност.“

Визуализацията на HALO е дело на тандема Васил Стефанов и Стефка Николова. Концертната премиера на песента ще бъде на 17 октомври в столичния клуб „Тънка червена линия“, когато освен бендът на Jean Mar на сцена ще се качат и Jin Monic.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Jean Mar, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Животът на Jean Mar се развива почти филмово и винаги на път. Част от детството си прекарва между Лондон и Кения, а образованието си в сферата на музика, биология и информационни технологии завършва в САЩ, където живее до 2011 г. Швейцария е поредната страна, в която започва да гради настоящето си от нула. През 2018 г. песента му Love Is превзема местните радиостанции, по които звучи и до днес, превръщайки Жан в разпознаваемо име в музикалната гилдия.

Меланхоличният му арт рок печели публика и на родна земя, където Jean Mar не спира да записва и да бъде активна част от клубната сцена. Концертите му се превръщат в специално изживяване и заради бендът от супер музиканти в лицето на Ташо Колев (китара) и Краси Тодоров (пиано) от Jeremy?, както и Мартин Профиров (барабани) от P.I.F. От 2024 г. постоянният адрес на Jean Mar е в България, като намира време да съчетае творческите си проекти и бизнес с изучаване на психология.