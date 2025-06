"Регенеративното земеделие е начин на отглеждане на храна, който не просто щади природата, а я възстановява. Това включва практики, които подхранват почвата, повишават биоразнообразието и намаляват зависимостта от химикали. Работи се в синхрон с природата, а не срещу нея", заяви пред bTV Radio Йоана Стоянова - основател на "Зелен портал". "Този подход подобрява структурата на почвата, прави я по-устойчива на суша и ерозия, увеличава добивите в дългосрочен план и... най-важното води до по-здравословна храна. Цели се почвата да е жива и пълна с хранителни вещества, което се отразява на плодовете и зеленчуците, които ядем", допълва тя. "Все повече млади хора, които се завръщат от чужбина в България, се интересуват от регенеративно земеделие", твърди Йоана Стоянова. "Хората трябва да обменят информация. Фермери и ИТ специалисти се събират на нашите нетуъркинг събития, където могат да научат повече", смята тя.

„Бяхме в Япония преди месец. В градовете почти никъде няма кошчета. Ако имате отпадък, го държите в чантата. В Япония храната е много вкусна, при условие че имат малки земеделски площи. Те се използват оптимално. Ние в България имаме изключително хубави почви и не са замърсени. Имаме невероятни условия за развитие на регенеративно земеделие, то е над биоземеделието, тъй като почвата се възстановява", каза още Йоана Стоянова в рамките на „Зелената седмица на bTV Media Group“.

Регенеративното земеделие се фокусира върху възстановяване на почвеното плодородие и увеличаване на въглеродното съдържание в почвата. Основните му принципи включват:

Минимална обработка на почвата – избягване на оран, което запазва почвената структура и микроорганизмите.

Покривни култури – използване на растения, които предпазват почвата от ерозия и подобряват влагозадържането.

Ротация на културите – разнообразие в отглежданите растения за предотвратяване на изтощаването на почвата.

Органично торене – използване на компост и естествени торове вместо химически вещества.

Биологичен контрол на вредителите – замяна на синтетичните пестициди с природни методи.

"Един интересен метод е безполивното отглеждане. Например има производители, които по този начин отглеждат домати. Търси се къде има подпочвени води и там се засаждат растенията. Растенията си пускат по-дълбоки корени, за да достигат до водата, и се адаптират. Това е adaptation gardening – адаптационно градинарство. След третата година започват да дават плод, тъй като е нужно време за адаптация“, сподели Йорданка Иванова - основател на „Италия зад ъгъла“.

По думите й, „Италия е една от водещите страни в ЕС по отношение на разделното събиране на битовите отпадъци (MSW). През 2021 г. 64% от всички битови отпадъци, включително биоотпадъци, опаковки и електронни отпадъци, са били събрани отделно и рециклирани“. Йорданка Иванова посочи още, че „биоотпадъците представляват 39% от разделно събраните отпадъци", посочи тя. "През последните 30 години Италия изгражда и консолидира индустриален сектор за рециклиране на биоотпадъци. През последните 15 години броят на съоръженията за рециклиране се увеличава с 2-3% всяка година", добави Иванова. В страната работи и неправителствената организация- Италианска асоциация за компостиране (C.I.C. – CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI), която е посветена на възстановяване и рециклиране на органични отпадъци и представлява мрежа от производители на компост.

"Практикуващите регенеративно земеделие в България твърдят, че нямаме добър компост", коментира Йорданка Иванова - основател на „Италия зад ъгъла“. Нужна е повече информираност и осъзнатост. Има все повече сдружения от фермери, които споделят практики за регенеративно земеделие. Важна е и маркетинговата и бизнес стратегии, на които трябва да се обърне внимание", подчерта тя.

Повече за гостите на „Зелената седмица на bTV Media Group“:

Йоана Стоянова - основател на "Зелен портал"- инициатива, която над 13 години подпомага българските производители да достигат до повече клиенти през представяне на дигитално съдържание и организиране на нетуъркинг събития. Йоана също така има над 20 години опит в продажбите в сферата на информационните технологии.

Йорданка Иванова - основател на „Италия зад ъгъла“ – платформа за контакт между България и Италия и партньор в "Зелен портал". Подпомага комуникацията между България и Италия и обмена на полезни практики между двете страни.

