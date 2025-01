„В момента е пълен хаос с новите системи. Само две неща са налични в момента – а именно, че всичко това затруднява страшно много провеждането на учебните часове и по теория, и по практика. В момента за да започнете шофьорски курс трябва да отидете и да си извадите удостоверение за физическа годност на кандидата за започване на обучение за водачи на МПС. Досега това го нямаше, това е новост, което удостоверение ние трябва да го пазим в продължение на две години – един лист хартия, след като се твърдеше, че тези електронни системи ще намалят обема на нашата работа и ще ни улеснят, като по-важното е, че това удостоверение е само за започване на шофьорския курс. След като го издържите, трябва да отидете и да извадите ново такова удостоверение, което ще важи вече пред полицията, за да ви бъде издадена шофьорска книжка. Кому е нужно това и на кого е хрумнало. Едни допълнителни плюс 50 лева, които се дават така на вятъра, защото независимо колко човекът е годен или негоден, отговорността в автомобила е само на преподавателя. Влезе в сила електронната система за теоретичното обучение, която включва някакъв електронен график, който се прави за една седмица напред задължително, за да започне откриването на самата група. При положение, че ние ден за ден имаме хора, които се разболяват, не знаем тяхното възможно часово време за посещение на теоретичната част на обучението, не можем да направим такъв график. Необходимо е да запишем преподавателя 24 часа преди започването на самото обучение. Представете си, че се разболява в 9 часа сутринта, теорията е в 11 часа, или в 13 часа, ние не можем да сменим този преподавател, което също утежнява и трябва да презапишем за следващия ден началото на теоретичното обучение. И третото е, че самото задействане на тази електронна система и самия график отнема около час, час и половина, докато при предишната нормална система, това нещо се случваше за определени минути. Втората част от нововъведенията ще стартира някъде средата на февруари, която включва електронен картон с GPS, което в процеса на моментното тестване на тази система излиза – следене по време на работа и целодневно следене на преподавателя. Като чукнете опция следене по време на работа, не може да се регистрирате и работата да започне. На опция непрекъснато следене вече може да започнете работа.“ Това разказа пред bTV Radio Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка за проблемите, свързани с промените за кандидат-шофьорите, които влизат в сила от февруари.

Утре предстои среща с транспортния министър. Цялото интервю с Йонко Иванов за промените и с колко ще поскъпнат шофьорските курсове можете да чуете на звуковия файл.