"Институциите отговарят уклончиво и не поемат ангажименти за решаване на проблема с лифтовете на Витоша". Това заяви в ефира на bTV Radio Йордан Рангелов от Сдружение за развитие на ски зона „Витоша“. От организацията са направили предложения за актуализация на Плана за управление на Витоша, който да бъде преразгледан. "Входирали сме Становище, като отговор няма от 4 години от нито една институция. Внесохме го и в администрацията на Президента. Потърсих възможност и за лична среща с него, тъй като той стартира втората си президентска кампания именно от Витоша. Успях да разговарям за кратко по време на парад. По-късно ни приеха неговите съветници Явор Гечев, Росица Карамфилова и Георги Александров, но нямаше резултат от тази среща".

Рангелов припомни, че Планът за управление на Витоша е изтекъл през 2014г. На негово място е изготвен нов план и е правено обществено обсъждане в резиденция «Бояна» в присъствието на собствениците на съоръженията и еко активистите. Според последните, планът е прекалено либерален за дейностите, които могат да се извършат на територията на парка. "Този План потъва и никой не го показва", подчерта специалистът.

"Ако искаме да правим нещо модерно, трябва да се разшири просеката за Драгалевския лифт. Трябва да има нови ски писти, които са за обучение на деца и начинаещи скиори. Заедно с напредналите те се съсредоточават на писта Витошко лале и става един организиран хаос", смята Рангелов. Според него, трасетата трябва да бъдат запазени, но трябва да има козметични корекции.

"Симеоновският лифт има идея да слезе до Околовръстното шосе. Той минава «в интимна близост» до жилищни сгради, като държавата има своя грях, че е допуснала това да се случи", счита той.

"В Столичния общински съвет правят всичко възможно този лифт и Витоша да нямат удобна връзка с метрото. От Метрополитен имаха идея за строеж на нови 2 местростанции до Околовръстното шосе. Там да се направи буферен паркинг и хората да се качат на лифта....Когато говорим за развитие на ски зона Витоша, зимният сезон се скъси. През зимата можете да карате ски, но през лятото да практикувате планинско колоездене", поясни Рангелов. Той смята, че има шанс и за Княжевският лифт, ако държавата промени законодателството си, което е приела.

По думите му, допълнителните автобусни линии не решават проблема с достъпа до Витоша. "Лифтът е градски транспорт в много градове по света- Мексико сити, Анкара, Ла Пас. Витоша и Андора се развиват по едно и също време от началото на 50-те години на миналия век. В момента Андора има 230 км. ски писти и 62 лифта и ги модернизират непрекъснато", разкри още експертът.

