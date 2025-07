Третото издание на Фестивал на изкуствата „Да бъдеш“, който дава сцена за изявa на хора с различни физически или ментални увреждания, се провежда днес от 18 ч. в парк „Св. Троица“ в ж.к. „Илинден“. „Повече от 10 години всяко лято със сдружение „Усърдие“ провеждаме благотворителни инициативи в помощ на дома за хора с увреждания към сдружението. От три години формата е фестивал на изкуствата, който специално насърчава творческите заложби и потенциала на хората със СОП и им дава сцена да се изявят, да се изразят, да се покажат и да бъдат.“ – разказа по bTV Radio организаторът Йордан Владев, основател и ръководител на Музикален център Art Libitum.

Фестивалът включва музикални изпълнения и изложба с произведения на приложното изкуство. Ще се присъединят гости, които подкрепят каузата на събитието. То е отправна точка на дълга подготвителна работа, която тече с месеци. „В началото бяхме предпазливи дали ще има положителен ефект или има опасност да се засили стигмата. Резултатът много силно ни мотивира да продължим. Видяхме много жизнерадостни млади и възрастни хора, които на този ден бяха много щастливи. Дадохме си сметка, че не се случва всеки ден те да бъдат забелязани, да бъдат във фокуса на вниманието, да бъдат значими, да добият увереност, което е много важно. В момента, в който казахме, че фестивалът ще го има и следващата година, хората започнаха да се подготвят за следващото издание.“ – разказа още Йордан Владев.

В интервюто по bTV Radio той представи още едно предстоящо събитие – концерт с неговата музика за киното и театъра, който ще се проведе на 23 юли в античната тракийска куполна гробница край Поморие. „Ще бъде много фин концерт с много красива музика с джаз импровизации върху мои композиции за филми и театър.“ – описа предстоящото събитие Йордан Владев. В неговото „Емпатетик трио“ са още Андрей Велков – барабани, и Димитър Сираков – контрабас. С тях ще музицира съпругата му Таня Никлева-Владева (флейта).

Интервю на Светослав Николов: