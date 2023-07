След като през миналата седмица бе подписан договор за доставка на осем метровлака, които да подобрят обслужването по линии 1 и 2, очаква се още осем подземни возила да пристигнат в София. Това става след подписването на нов контракт.

Те ще бъдат оборудвани със системи за управление и безопасност, съвместими и работещи с монтираните системи и съответното пътно оборудване на третия метродиаметър, посочват от общината. Стойността на новата поръчка е 68.8 млн. евро, като за целта е осигурена подкрепа от Европейската комисия и програма "Транспортна свързаност".

"Срокът на доставка е три години", подчерта в ефира на bTV Radio столичният кмет Йорданка Фандъкова. „Когато бъдат пуснати новите трасета на метрото, влаковете ще бъдат налични“, уточни тя. По думите й, модернизацията на токоизправителните станции е част от големият проект за развитието на електротранспорта на София и за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Това стана ясно по време на откриването на модернизираната токоизправителна станция „Юнак“, разположена в близост до едноименния стадион. Тя е построена през 1932 г., а последната и реконструкция е извършена през 1971 г., когато е обновено цялото оборудване. Предстои да се реконструират също така токоизпратвителните станции „Веслец” и „Слатина”, които са с морално и физически остарели съоръжения на възраст над 50 години. Трите станции са оборудвани с най-съвременни съоръжения, като се очаква технологичните загуби да бъдат по- малки, а работата им - по- надеждна. Санирани са и сградите, в които се помещават.

Йорданка Фандъкова обясни, че предстои да започнат работите по разширението на метрото в кв. „Обеля“, където се очаква нова метростанция. Там ще бъде изграден Интермодален хъб, който ще съчетава в перспектива метростанция, ЖП гара и автогара. "Обжалването на трасето през Слатина продължава. Имаме изпълнители и финансиране. Надявам се хората да защитят проекта", добави столичният градоначалник. Осигурено е трасето за изграждането на метрото до бул. „Черни връх“ през кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ до кв. "Студентски град". Очаква се да започне и трасето от район „Младост“ до "Околовръстен път", което ще направи връзка със Симеоновския лифт.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с кмета на София Йорданка Фандъкова:

От Столична община информират, че в петък, 21 юли, от 13:30 часа ще се раздава безплатно вода на три пункта - на площадното пространство при храма „Св. Неделя”, на Орлов мост - при езерото „Ариана” и на пилоните на Националния дворец на културата. Водата е осигурена от направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ при Столична община и ще се раздава от служители на общината със съдействието на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ до изчерпване на наличните количества.

Служители на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ ще извършат проверка на водоемите около София, в които е забранено къпането с цел недопускане на инциденти.

Във връзка с опасно високите температури Столичната община изпрати писмо до директорите на общински културни институти, спортни клубове, неправителствени организации, кметовете на районни администрации и организаторите на културни и спортни събития с искане за предприемане на мерки за превенция. Институцията препоръчва на организаторите да ограничат инициативите, събитията и дейности на открито, планирани в най-горещите часове до 30 юли.