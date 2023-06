Чуйте цялото интервю на Георги Митов с кмета на София Йорданка Фандъкова, разположено в звуковия файл:

"Продължаваме работата по разчистване. През нощта основната ни задача беше да няма бедстващи хора и да отводяваме за движение основните улици и булеварди. От сутринта до момента екипите на СО и на пожарната са реагирали на над 60 сигнала предимно за наводнени мазета, гаражи, дворове, приземни етажи, както и за паднали клони и дървета".

"Екипите в Симеоново и Драгалевци, Бухово и Желява продължават работа. Почистват се наноси, които създадоха проблеми на инфраструктурата. Движението по Южната дъга и на Лъвов мост беше пуснато около 3ч. сутринта". Това заяви в ефира на bTV Radio кметът на София Йорданка Фандъкова, вследствие на поройните дъждове от изминалото денонощие. Припомняме, че до обяд около 140 сигнала за наводнени улици, мазета и счупени дървета и клони са получени на телефон 112 в София.

"Много бързо от "Метрополитен" са се погрижили за отстраняване на дъждовната вода в метростанциите. Всички колеги имат подготовката и оборудването, за да го направят...Ежегодно в София почистваме планово около 100 км. речни корита. При необходимост имаме готовност и финансова възможност за аварийно почистване".

"Вчера на заседанието на Столичния общински съвет се взе решението за изграждането на нова метростанция, разположена между метростанции „Сливница“ и „Обеля“. То ще започне до края на тази година, след като беше приет Подробният устройствен план. Той гарантира строителството на новата станция, която ще обслужва кв. „Обеля“ № 1 и кв. „Модерно предградие“, подчерта Фандъкова. Тя разкри, че новата метростанция ще бъде ключова връзка между столичния Метрополитен и националната жп мрежа. За целта, ще бъде оформена нова жп гара „Обеля“ и нова автогара за автобусите от западното направление. Очаква се до 2025г. да заработи новата метростанция. Фандъкова добави още, че планът за разширение на третата линия през район „Слатина“ е бил обжалван от няколко граждани. „Надявам се, че съдът ще разгледа казуса в най-кратки срокове, за да не се спира строителството на този стратегически проект, който се очаква от хиляди софиянци“, отбеляза тя.

"5 мобилни камери ще дарим на МВР, за да следят гонките по булевардите. Първата от тях ще бъде разположена на бул. "Сливница", където се случи последния фатален инцидент", каза още столичният градоначалник. Това стана ясно след среща на Йорданка Фандъкова с новия министър на вътрешните работи Калин Стоянов.

"Ресурсът на Общинска полиция ще се използва, но техния ресурс е малък. Основната отговорност за опазване на реда е да СДВР-МВР. Мобилизирани са достатъчно сили, за да не се допусне нарушаване на реда. София е град на толерантността. Надявам се да не се стига до провокации между двете шествия. Разчитам на МВР да следи за реда", коментира Фандъкова във връзка с предстоящите в събота, 17 юни, Поход на семейството и София Прайд. Тя отбеляза и предстоящото изчистване улиците и сградите на града от езика и символите на омразата. Инициативата "Заедно срещу омразата“ ще се проведе съвместно от Организацията на евреите в България “Шалом" и Столична община на 18 юни, неделя, от 11:00 ч. на Орлов мост. В нея ще вземат участие дипломати, журналисти и общественици, но в акцията може да се включи и всеки гражданин, който иска да помогне. Предвижда се почистване на грозни надписи върху сградите, хитлеристки свастики и други символи на омразата и враждебността.