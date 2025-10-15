Днес във Франкфурт започна 77-то издание на Международния панаир на книгата. За българското участие в най-мащабното и престижно книжно събитие в света, разказа в ефира на bTV Radio от Франкфурт Йорданка Фурнаджиева, член на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“.

"Интересът към българските автори е все по-голям, все повече български автори намират издател и книгите им се издават и стигат до читателите. Българската литература става част от европейската сцена. Преди години имаше по-маргинални теми, които не бяха от чак такъв голям интерес на европейските читатели. сега е точно обратното - българските автори стават част от европейското културно наследство, което е прекрасно, и намират публика отвъд границите на страната ни. Целта ни е да направим българския щанд средище, в което чужденците да се запознаят с най-актуалните български автори,преводачи и илюстратори.", каза Йорданка Фурнаджиева.

"България е част от този най-голям книжен форум за издатели, автори и преводачи от 1993г., атмосферата тук е невероятна, можем да видим издателства от цял свят. Всъщност основната функция на това изложение е да могат автори и представители на различни държави да достигнат до издатели отвъд границата на своята държава. Всеки ден се сключват хиляди сделки, които осигуряват права за издаване на чуждестранни издания. Тук можем да срещнем много известни автори, преводачи, илюстратори. Всички големи издателства имат свои щандове. Пожелавам на всички слушатели да успеят да стигнат до тук, да видят това изложение. Всички българи, които са тук, представители на различни издателства, имат изключително много срещи и се надявам те да подберат прекрасни заглавия, които да достигнат и до българските читатели.", посочи още тя.

Цялото интервю с Йорданка Фурнаджиева за българското участие във Франкфурт и кои автори ще имат своите срещи с читатели, можете да чуете на следващия звуков файл.