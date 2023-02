След подаръка за Коледа – песента Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Юксел Кадриев ни поднася втора песен с видео в дигиталните платформи – джаз класиката L.O.V.E. Песента е символична с темата за най-светлото чувство – любовта. „Всичко е любов, ако човек се замисли и огледа, без любов нищо добро не произлиза на този свят.“ – коментира той в студиото на bTV Radio.

Не тъжи за любовта!

Помни, че тя ни учи да летим.

Няколко месеца по-рано Юксел Кадриев издаде първа стихосбирка – „Намираш. Губиш. Получаваш“, от която са горните стихове. „Истинска смелост е да отвориш душата си и да я подариш на другите с желанието да чуят, повярват, помечтаят.“ – пише в предговора Михаил Белчев. „Той е безцеремонно прав. Наистина се иска огромна смелост да покажеш нещо от себе си, което или никой не познава или само най-близките знаят за неговото съществуване. Много хора обичат да злоупотребяват с чувствата на другите, още повече, ако някой реши да покаже какво крие в себе си. Някои намират това за слабост. Музиката е част от цялата тази симфония, която е вътре в мен. И в много хора е така.“ – споделя се Юксел Кадриев в интервюто по bTV Radio.

В началото на видеото към L.O.V.E. пианистът Юксел Кадриев насърчава с кимване вокалиста Юксел Кадриев – символ на подкрепата, на която трябва да разчитаме и, както илюстрира началото на видеото, трябва да имаме вътре в нас, за да можем да се доверим на себе си и да се споделим със света. Всичко това при него става спонтанно. Още като малък ходи на уроци по музика, свири на акордеон, пял е в училищния хор. „В онези години почти всички май се занимаваха с това, бе неизбежно.“ От две години ходи на уроци по пиано и по пеене. „Като напреднахме с материала, като логично продължение дойде идеята да покажем резултата.“ В музикалната школа XS Artists по пиано му преподава Мария Стоянова, а негов вокален педагог е Мариета Петракиева. Тя един ден в навечерието на Коледа му предлага да се запише с музикална тема и да направи стори в социалните мрежи като поздрав. „На мен тази идея ми хареса, доразвихме я до песен.“ – прави следващата стъпка Юксел Кадриев. Той няма претенцията да е музикант – певец или пианист. „Но, желанието е налице и всичко това е с много позитивизъм и много добри чувства, с желание и с искрен поздрав към всички, които ще го видят и чуят.“

Той подхожда с голямо уважение към музиката, която ни въздига, одухотворява и прави по-добри, прави живота по-приятен. Музиката е изкуство, което същевременно може да ни забавлява. В неговия подход е и сериозното отношение, и забавлението. Това води до прекрасния краен резултат. „Нямам много голям избор. Мариета и Мария не ми дават друг шанс, освен подходът да е изключително и само професионален. И най-малката грешка бива поправена моментално. Колкото и да нямам претенцията да съм професионалист, толкова и не ми позволяват да бъде аматьор.“

Третата песен на Юксел Кадриев ще е още по-голяма стъпка напред – тя ще е авторска, написана заедно със Стойчо Стоянов от XS Artists. „Ще бъде забавно. Ще направим хубава нова българска песен.“ – с усмивка и в очакване завършва разговорът ни.

Интервю на Светослав Николов: