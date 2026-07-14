Започна лятното турне "Там където" на Молец. Първият концерт бе на 20 юни във Vidas Art Arena в София, а след това в Стара Загора - Летен театър на 27 юни. Дуото ще представи проекта си в още три български града.

Турнето идва след поредицата от акустични концерти през зимата, но този път форматът ще бъде различен. На летните сцени Молец ще представят музиката от албума "Параклис" с оригиналното звучене на песните и с концертна концепция, подготвена за по-големи пространства и открити сцени.

Началото в София съвпадна с дните около лятното слънцестоене. След Vidas Art Arena турнето продължава в Пловдив - Античен театър, 15 август, Бургас - Летен театър, 30 август, и Варна - Летен театър, 5 септември.

Концертите са замислени като сценична версия на "Параклис", в която музиката е допълнена от поезия и хореография. Така албумът ще бъде представен извън обичайната клубна или зала среда, с формат, съобразен с мащаба на летните сцени.

С турнето "Там където" Молец продължават историята около "Параклис" и я пренасят пред публика в общо пет града. За феновете това ще бъде възможност да чуят песните в пълния им концертен вариант и в различна сценична среда.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Юли от "Молец":

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Вижте видеоклипа на песента: