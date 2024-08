Rain e новата песен един от най-успешните български актьори зад граница - Юлиан Костов и певицата Мария Драгнева, която свързваме и с участията й с групата Ъпсурт. За Юлиан, известен с ролите си в хитови сериали, песента е музикален дебют.

„От малък ми е мечта да се занимавам с музика, с рап, да съм или Бон Джоуви, или Еминем, и сякаш защото бях професионален плувец и не ми оставаше време за нищо артистично, аз даже не съм си мислил за себе си като за артистична личност до 21-22-23 годишна възраст, когато ми хрумна, че може да съм актьор. Та години по-късно, вече като бях актьор, бях казал, че ако бях по-талантлив в музиката, първо щях да съм певец и след това актьор, но така станаха нещата, че след пандемията се преместих в България, нямаше много избор да се излиза и да се прави нещо и тогава реших, че може да вземам уроци по пеене по интернет. И така се свързах с Мария Хубенова, която направи страшно много за самочувствието ми, да ме отпусне, да ме вдъхнови, да мечтая в тази посока, чисто любителски, освен на караоке, сега на сватбата на братовчед ми изпях няколко песни, беше много забавно. Но това винаги ми е било мечта и се радвам, че и чрез тези уроци почнах и да рапирам някакви песни на Еминем, качих ги в Инстаграм, хората реагираха положително, аз за майтапа, и си казах – може би ми се отдава рапът, щом казват някакви хора, които са рапари, Александър Сано от братя Мангасарян, от него значи много, и така манифестирах една роля на рапър в един филм – “The toxic avenger”, разказа Юлиан Костов пред bTV Radio за решението да започне да се занимава с музика.

След това Юлиан решил, че може би е време да започне да пише собствени текстове.

„Почнах да пиша 3-4 страници на А4 формат, за 15-20-30 минути, защото бях прегракнал, имах урок по пеене, и беше точно на първа пролет, но валеше сняг навън, от там идва и вдъхновението в текста – че първа пролет идва в душата на лирическия герой, той трябва да промени нещото, което се случва с него, записах демото, после се свързах с Мери, защото сме приятели от десетина години“, каза певецът за написването на текста на Rain.

„Веднага любопитството ми надделя и казах – изпращай, исках да чуя веднага, и след като чух, бях – Уау, аз не съм го виждала в това амплоа и бях много приятно изненадана. Дори неговият личен запис, който беше непрофесионално записан, много ме мотивира и казах – трябва да направим тази песен заедно“, разказа Мария Драгнева за реакцията си, след като е разбрала за песента.

„Юлиан ни подейства много вдъхновяващо и мотивиращо, защото той е много позитивен, енергичен и тръгнаха нещата много добре. В ролята на певец е прекрасен, дори и рапърското му поведение е на много високо ниво“, казва Мария.

Целия разговор с Юлиан Костов и Мария Драгнева за новата им песен Rain /"Дъжд"/ можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: