„Ние с Павел се познаваме от много години, на здравей-здрасти, по събития. Приятелката ми Мирела Илиева прави две песни с него, които той продуцира, една от които ще излезе много скоро, летен хит. Покрай това, че ходих в студиото няколко пъти, запознах се с него, усетих го и ние имаме много сходен вайб, и двамата много обичаме истинския рап от 90-те, който има какво да каже, и лирицизмът, и хитростта на думите имат значение. Един ден си слушахме Murdergram 2 на Eminem и LL COOL J и се вдъхновихме супер много и викам – брат, трябва да направим дует или колаборация, и той вика - да, много ще е яко, и видях, че той си е пуснал песента, идвай направо да слушаме някои неща, бийтове, които е продуцирал и направо беше нанесъл това канто, припевното – „Казвам ти, че това парче ще гръмне“ и аз като го чух, викам – дай да го правим, брат, това парче ще гръмне. И аз за няколко часа написах текста за моя куплет, и се получи много яко, после довърших текста няколко седмици по-късно и готово.“ Това разказа актьорът и музикант Юлиан Костов пред bTV Radio за изненадващата и колаборация с Pavell – песента „Addicted” , чиято музикална премиера беше днес.

„Песента е по-скоро за тези първи нощи, тези първи седмици и месеци с някой нов човек, с който всичко е изключително страстно, получават се нещата, но имаш чувството, че може би това е твоят човек за цял живот, в тази зона на опасност, лятна страст, в същото време и някакво кармично усещане, че може да се получи. Това е вдъхновението. Освен, че и двамата сме много позитивни, и двамата боготворим и обожаваме жените си и това ни обединява, и може би затова направихме такава песен.“, каза още Юлиан Костов.

За песента, актьорските му проекти и за идеята за филм с актьора Робърт де Ниро – чуйте цялото интервю пред водещата Надежда Василева на следващия звуков файл.