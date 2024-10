Юлиан Костов е многоезичен български актьор, режисьор, продуцент и музикален изпълнител. Костов участва в предстоящия трети сезон на хитовия сериал на HBO - „Белият лотос“, както и е познат с ролята си в рекордно популярния фентъзи сериал на Netflix „Сянка и кост“. Костов също така изигра емблематичния злодей Владимир Макаров в римейка на най-популярната шуутър видеоигра в света - Call Of Duty: Modern Warfare 3. Toй играе и ко-продуцира филмът “Триумф’ на Кристина Грозева и Петър Вълчанов, който бе селектиран в състезателната програма 'Платформа' на Международния Филмов Фестивала в Торонто (TIFF), който е един от топ 5-те филмови фестивали в света.

Костов е основател на JupiterLights Media и съосновател на Five Oceans с номинираната за Оскар Мария Бакалова и застъпник за равноправното представяне на славянските и балканските артисти в кино индустрия, премахването на негативните стереотипи и нормализирането на чуждите акценти на екрана. През идните месеци Юлиан пуска 5 песни, а с дистрибуцията се заемат Орфей Мюзик и Warner Music Group през лейбъла си Yuli.

Първото самостоятелно парче на Юлиан Костов "Home (My Gaia)" идва след успеха на дебютната му песен “Rain” feat. Мария Драгнева, продуцирана от Бат Венци, която се върти по радиостанциите Njoy, Fresh, BTV Радио и БНР и събра над 15,000 стрийма в Spotify за първия месец, в повече от 50 държави, с 3,000 слушатели и 600+ запазвания. В Youtube пък парчето има 30,000 гледания на описания от Юлиан като ‘клип-неклип’, който визуализира създаването на песента ‘Rain' в студиото Sugar Base.

R&B песента “Home (My Gaia)” е 2 от 5 планирани парчета, които Костов ще изкарва и бележи първото сътрудничество с невероятния музикален артист и продуцент Роберто Николов (Роби), който композира неподражаем ефирен бийт и мелодия, създавайки перфектен звуков пейзаж, в който текста на Юлиан да може да процъфти и да се манифестира.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Юлиан Костов, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Юлиан обяснява произхода на песента: “В началото на 2023-та се вдъхнових да напиша текст за песен за ‘Жената, която не бях срещнал още’—Жената на моите мечти и връзката, за която бленувах. Тя олицетворява Гая, духа на Земята, Природата, Тя е въплъщението на женствеността в човешка форма;. Срещнахме се в бъдещето в съня ми. Тя е моята сродна душа, моята съдба. Събудих се и пресъздадох нейния отпечатък с поезия, после като песен, а няколко месеца по-късно, тя влезе в живота ми наистина. Посвещавам тази песен на приятелката ми Мирела Илиева по случай първата ни годишнина.”

Песента е ода за всепоглъщаща любов, смело нарисувана, съчетаваща физическото и метафизичното, и основаваща се на вярата, че истинската любов е, както убежище, така и съдба. Първият куплет е задава тон за безкомпромисно приемане на разтърсваща страст, преплетена с чиста уязвимост, Първият куплет съчетава еротика, романтика и духовност и описва връзката между двама влюбени през призмата на страстното и първично сексуално привличане и чистата им, абсолютна уязвимост един пред друг, която води към дълбокото им душевно единство. Те се трансформират взаимно, разрушават егото и символизират любов, която надхвърля обикновеното. Вторият стих разширява духовния аспект, описвайки любов, която излиза извън рамките на времето и пространството, и обединяваща влюбените чрез неизбежността на съдбата и общата им мисия. Финалът сравнява любимата с Гая и подлага под съмнение дали те изобщо съществуват един без друг.