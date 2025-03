„Статистиката сочи, че жените са по-дейни, по-балансирани за разлика от мъжете, които сме по крайностите“, потвърди бизнес консултантът и инвеститор Юлиан Тонкин. „Жените им се работи, особено майки, но не само заради парите им“, споделя той. „Има невероятни млади хора, които използват социалните мрежи и изкуствения интелект“.

„На първо място, трябва да валидираме пазарът. Продуктът може да не е готов, но трябва да тестваме потребностите и нагласите на клиентите. „Най-голямата грешка е да вкараме много пари, без да валидираме пазарът. Начинаещият предприемач живее в мечтите си“, каза Тонкин. Според него, всеки риск е възможност. „Трябва да се научим да обичаме риска, но не емоционално, а да го изчислявам“, счита той.

„Вече има загуба на много професии заради изкуствения интелект. Например, да караш кола и камион. За мен спасението е развиване на нови знания и умения. В момента ChatGPT пише книга на ниво доста добър автор. До 2-3 години ChatGPT може да ме настигне, а аз имам 9 написани книги“, подчертава Тонкин.

„Не се възприемам като мотиватор, но по-скоро като предприемач и инвеститор. Радвам се, че хората се мотивират. За мен, най-големият мотиватор е смъртта. По това всички си приличаме. Моята мечта е когато дойде тя, е да се усмихна“, допълни той.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Юлиан Тонкин:

Юлиан Тонкин е предприемач, инвеститор, катализатор за промяна, стратег, автор на книги, мотиватор по личностно развитие, Бизнес коуч и създател на Менторска Бизнес Академия. Магистър - фармацевт по образование, бивш професионален покер играч и настоящ инвеститор в недвижими имоти. Автор е на бестселърите – „Нечовекът“, „Ново Начало“ и „проДАВАЙ“. Чрез личните си консултации и фирмени обучения помага на стотици предприемачи да вдигнат бизнеса си на следващото ниво. Известен е с нестандартните и разчупени фирмени обучения, както и с мисленето си извън „кутията“.