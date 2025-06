Гост на рубриката на bTV Radio „Господари на добрия вкус“ бе Юлия Панджерова, която е старши преподавател в Софийската професионална гимназия по туризъм. Според нея средното образование по кулинария не подготвя децата за професионалния живот в кухнята, тъй като имат малко практика и стажове.

„В сравнение с училищата по кулинария в чужбина, у нас липсват практика и повече качествени продукти, с които децата да работят.“, сподели тя пред шеф Николай Немигенчев. Но уточни, че нашите ученици са по-добри като отношение към продуктите и са по-дисциплинирани.

Юлия Панджерова бе категорична, че често пъти на учителите им липсва търпение и индивидуално отношение към всеки ученик. „Трябва да виждаш и потенциала, и слабите страни на всяко едно дете, за да го запалиш за кулинарията!“, допълни тя.

Защо готвенето е съдба?

Защо е важно учителите да са добри психолози?

Защо пресеченият шоколад никога не се изхвърля?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Николай Немигенчев с Юлия Панджерова:

Рецептата на Юлия Панджерова за баница на тиган:

В тиган с тефлоново покритие слагате няколко пласта кори, които са намазани с масло, а крайщата им стърчат отвън. За приготвянето на плънката са ви необходими пресен лук, спанак, маслини, сирене, чушка и кашкавал. Изсипвате плънката върху корите и ги затваряте. Пържите от едната страна, а след това и от другата. Гарнирате с млечно-чеснов сос.