В законов текст се разпорежда съвсем императивно, че е забранено използването на мобилни телефони в училище. Трябва обаче да се въведат и санкции при използването им. Това каза в интервю за bTV Radio Юлиян Петров, председател на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

„Само че тази забрана не е свързана с определена конкретна санкция, тя си виси само като един текст. За съжаление, в много от училищата този текст е само една препоръка и от там насетне поглеждаме към училищните правилници. В много от тях също е визирано използването на мобилен телефон в час, но много често идват най-различни експерти, от НПО-та, и почват да обясняват колко е важен телефонът, и наистина, той би могъл да бъде използван с образователна цел, в дигитализацията, а всъщност става дума за използването на телефона за чат, за развлекателни цели от много от учениците и това е едно статукво, с което ние трябва час по-скоро да се преборим. Аз слушах последните няколко дни много успешни училища, които са измислили най-различни системи да могат да ограничат ползването на този телефон, с къщички за телефони или със събирането на телефоните. Аз смятам, че това далеч не трябва да бъде ангажимент на учителя, защото ако той изгуби дори и 10% от времето си да регламентира и проверява дали има телефони или няма в час, това е изгубено време на учениците. Трябва да има длъжностни лица в училище, но и самите родители трябва да знаят и да не реагират по някакъв начин, и да приемат тази забрана. Виждаме, че много страни това са го направили. Ние сме правили изследвания 2016-та-2017-та, това е забранено и ученикът категорично няма право да внесе телефон в училище, камо ли да го използва. Ние трябва да си направим нашият, българският модел, но безспорно и по куп причини телефонът не трябва да се използва в училище, говоря за това използване, което в момента се случва. Когато се наложи да се използва той като дигитално средство, министерството на образованието прави много постъпки и набавя таблети и най-различни други дигитални средства, които биха могли да се ползват, но ако продължим така, без да ограничим, без да регламентираме това, което се случва в час, това е изгубено време на учениците, те много по-лесно така се забавляват, гледайки телефона, използвайки го за чат, за най-различни други сърфирания в социалните мрежи и казват – не ми е интересно в час. Естествено, телефонът е много по-интересен от знанията, социализацията, възпитанията на учителя, но в крайна сметка идеята е ученикът трябва да е щастлив, излизайки с добри резултати, а не да е щастлив в първи, пети или шести клас, защото се забавлява на телефона и това е нещо, което е безспорно и въпросът не е дали трябва да бъде забранен или не, той е забранен, а да се въведат инструменти, включвайки и наказания, ако ще и финансови санкции този телефон въобще да не се внася в училище, за да може ученикът да не е под влияние на телефона. Говорим за различни резултати на матурите, външни оценявания, телефонът пречи в тази посока, така че трябва да го направим, но и да вдигнем час по-скоро нивото на училищния правилник, той да не бъде препоръка, а да бъде задължителен.“, обясни Юлиян Петров.

Цялото интервю за препоръките в доклад на ООН за забрана за използването на мобилни телефони в час, както и за мерките срещу отпадането на ученици от училище, можете да чуете на звуковия файл.