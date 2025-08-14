„Има смисъл да продължаваме да правим това, което обичаме – въпреки всичко, въпреки че някой ще каже, че в България няма как да стане, че хората не слушат такава музика. Ние искаме да го правим и го правим от сърце.“ – казва Нео Куртев в студиото на bTV Radio и споделя, че това е така от първия миг, когато са стъпили на сцената. Заедно с Елиа Найман двамата представят новата песен на групата „Няма смисъл“. А Елиа допълва: „Заглавието не значи, че няма смисъл в живота. А че няма смисъл да си правим живота по-труден, да се вкопчваме в проблеми и в лоши мисли.“ Няма смисъл да си губим времето. И продължава: „Смисълът е да правим това, което обичаме, и да живеем живота, който искаме. Пътят е пред нас!“

Двамата признават, че обстановката в страната не винаги е благоприятна, но именно в трудностите се раждат творби, които оцветяват живота – и на музикантите, и на публиката. С новата си песен „Юпитер 7“ искат да внесат цвят и настроение в дните на своите слушатели. „Няма смисъл“ ни казва да се отърсим от всичко, което ни задържа и спира нашия полет.

А „Юпитер 7“ летят вече няколко години. Групата, родила се от „Акага академия“, вече изгради отчетлив облик. Първият им самостоятелен концерт бе преди 4 години на сцена „Млади таланти“ на Банско джаз фестивал. „За нас отначало бе плашещо да излизаме на сцената, а сега ни е приятно и, както винаги – вълнуващо!“ – в един глас казват двамата. Те благодарят на отишлия си неотдавна от нашия свят Краси Куртев, дал им старта. Групата ще продължи да издава направените с него навремето песни. Подготвили са нова композиция в негова памет – „Завинаги“. В куплет и припева на песента ще чуем и Краси Куртев. Към песента ще има и видео. „Тя е разплакваща балада. Но той не беше такъв човек. Песента е прекрасна!“ – разказа синът му Нео Куртев.

В разговора се връщаме към първата самостоятелна изява на „Юпитер 7“ на сцена „Млади таланти“ на Банско джаз фестивал. Публиката в парка бе на крака и танцуваше, а когато групата изчерпа репертоара и нямаше други бисове, се появи разумно предложение – концертът да се повтори. Тогава ги призовах по-бързо да влязат в студиото и да започнат системно да записват музикалните си идеи. Няколко години по-късно говорим в ефира на bTV Radio, когато това вече е факт, а песните в ротация са се превърнали в хитове в ефира.

„Правим всичко с любов, на всеки концерт излизаме с желание. Най-хубавото е да видиш как хората слушат твоите песни, да усетиш тяхната гледна точка.“ – описва удовлетворението Елиа. Нео завършва: „Ние сме приятели. Мечтаехме за група още в училище (Национално музикално училище „Любомир Пипков“ – Б.р.) и мечтата започва да се сбъдва.“

Интервю на Светослав Николов: