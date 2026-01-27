Първата онлайн карта и база данни за читалищата у нас беше представена днес в столицата. Проектът е част от инициативите по случай 170 години от създаването на първото българско читалище и се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Лъчезар Цоцорков“. За първи път ще бъдат демонстрирани в реално време няколко свързани продукта: интерактивна онлайн карта на всички читалища в България, общински барометър и база данни и доклад-анализ на читалищната мрежа у нас. Те са резултат от обединяването на данни, събрани от НСИ, НАП, МФ и Министерство на културата. Целта на проекта е да се осигури прозрачност и лесен достъп до информация за състоянието на тези институции в цялата страна.



Всички данни в картата са публично достъпни и могат да се използват за изследвания, анализи и приложения с некомерсиална цел. Проектът е предназначен както за институции, изследователи и медии, така и за самите читалища и за широката общественост. Новата карта ще представя конкретни данни за: Броя и образованието на работещите в сектора; Размера на държавните субсидии по региони; Разнообразието и обхвата на читалищните дейности; Състоянието на читалищните библиотеки. В проекта са включени 3597 читалища, 170 читалища са останали невключени поради липса на данни. Картата няма за цел да определя кои читалища са активни и кои не. Всеки читалищен профил съдържа пълна информация за адрес, контакти, дейности, персонал, проекти и исторически данни.



Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с изпълнителния директор на Фондация "Народни читалища" Юрий Вълковски и Калоян Васев, автор на виртуалния модел на картата и второкурсник от специалност "Геопространствени системи и технологии" от Геолого-географския факултет на СУ:

