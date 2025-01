"Като тебе" е първата съвместна песен на K.LINA и NIKOL. В нея те разказват за борбата с натрапчивите мисли и съмненията в себе си – тема, която е позната на всеки. С позитивното си послание и енергично звучене, песента се превръща в истинско "хапче за мигрена" – просто я пускаш и се усмихваш.

Дуетът между двете изпълнителки се ражда, когато K.LINA написва песента и среща NIKOL (от 4Magic). Общата им борба със съмненията ги сближава и добавя дълбочина на фразата „аз съм като тебе". Енергията и вокалната сила на NIKOL завършват парчето и допринасят за неговото въздействие.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с K.LINA и NIKOL, разположено в звуковия файл:

Впечатляващото видео към трака е дело на режисьора Румен Русев, а стайлингът – на самата K.LINA.

Girl бандата на K.LINA – Пламена Християнова (барабани) и Василена Георгиева (китара) – също участва във видеото, което подчертава значението на приятелството и женската подкрепа.

Със звучене, напомнящо на Olivia Rodrigo и женска версия на Maneskin, КАТО ТЕБЕ пренася духа на поп бандите от края на 90-те и началото на 2000-те, събуждайки носталгия по любими тийн филми от тази епоха.

Музиката и аранжиментът са дело на K.LINA (Калина Баткова) и Elya Zambolin. Текстът е написан от K.LINA (Калина Баткова).