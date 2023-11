За поп певицата Калина Баткова, известна със своя сценичен псевдоним K.LINA, музиката е едно безкрайно поле за себеизразяване. Младата изпълнителка успешно затвърждава това, този път със сингъла ДИСБАЛАНС.



„Песента я написах с музикалния продуцент, с който работя от известно време, той е италианец - Elya Zambolin. Това всъщност е втората песен, която направихме заедно и една от първите песни на български език, които написах, и е доста готино преживяване. Има лека игра на думи, на рими, в мелодията, в припева и посланието е това, че бих казала, че песента е за дуализма, бих казала, че във всеки от нас има и добро, но се крие и нещо по-така тъмно.“, разказа K.LINA в интервю за bTV Radio.

„Дисбаланс в живота определено ми създава моето постоянно мислене, винаги всичко много го премислям и това като че ли доста ми пречи да се отпусна, да си живея за мига, да не ме боли главата, такива неща, но това, което ми носи баланс – да прекарвам време с близките хора, да пътувам, да създавам музика – такива неща.“, допълни още певицата.

„Последните проекти все повече искам да експериментирам с визия, с послание, с модата в стайлинга, тъй като много обичам да се занимавам с такива неща, и просто реших, че ще бъде интересно да се покаже точно една типична млада дама в клубна обстановка, която е супер уверена в себе си и иска хората да й обръщат внимание, обаче тя също се прави на недостъпна и в един момент става абсолютният контраст. Просто исках да покажа това как всяка жена има нещо по-мистериозно в нея.“, казва още K.LINA.

