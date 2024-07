Концепцията за този летен римейк на хита на братя Аргирови – „Замирисва на море“ е още от лятото на миналата година, запазват го обаче за това лято, за да изпипат всеки детайл. Новият текст е на самата K.LINA, като е запазено оригиналното звучене на припева на Стефан Димитров и лириките на Георги Борисов, но с новия аранжимент.

„Беше определено доста отговорна задача и точно затова много пъти се връщах към текста, исках да бъде нещо, което да остарее подобаващо, да бъде малко по-поетично, да има метафори, свързани с морето и реално точно това е първият куплет. В него пея все едно на морето, как морето ми пее и слушам гласа на морето, и по този начин се опитах да съчетая оригиналните мотиви и текст на Стефан Димитров и Георги Борисов“, разказа K.LINA за това как нейните думи се вписват във вече познатия текст.

За работата си с братя Аргирови, с които това е втората им съвместна песен, след „Гот е!“ певицата казва: „Много приятно се работи с тях, те са изключително готини, свежи, с младежки дух, винаги готови за експерименти и като цяло доста ми се връзват на акъла, с идеите за песните, примерно като сме в студио, и в двете песни записвахме наново техните вокали, тъй като те са записвани много отдавна и тези ленти вече трудно биха се намерили, и сега като записвахме „Замирисва на море“, ги накарах да запишат и едно доста емблематично свиркане, което има в оригиналната версия, доста деликатно се чува, но аз ги накарах да запишат и това, и с костюмите също ми дават свобода да ги облека, както смятам за подобаващо според песента, така че съм много благодарна, че ми се доверяват“.

„Най-важното нещо, което искаме да кажем заедно с братя Аргирови и режисьора Румен Русев е да подтикнем хората да видят колко е красиво нашето Черноморие, тъй като ние снимахме на места, които са малко по-девствени, по-непознати за обикновения черноморски турист и искахме да покажем тези непокътнати места и мисля, че стана много приказно. Ние тези места ги откриваме с моя приятел последните 2 години, специално ходим, търсим на картата и реално локациите ги събираме около 2 години.“, разказва K.LINA.

Още за песента и приключенията около снимането на видеото – цялото интервю с K.LINA можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: