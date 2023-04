K.LINA, още позната като Калина Баткова, се завръща на българската музикална сцена от чужбина, защото иска да променя. А промяната започва с „Бунт“.

Завършила музикалното си образование във Великобритания, младият талант жадува да разшири хоризонтите на поп музиката в България и да успее да комбинира важните текстове, които трябва да спрем да избягваме, с приковаващо добрата музика, която пък да им дава още повече смисъл. Новият ѝ проект - „Бунт“ - е своеобразното начало на това. В лириките слушателят намира себе си във фрази като Страх ме е, но ще започна, както и Всеки човек мечтае силно, много са тези, чакащи мирно.. Музиката пък, дело на прочутия музикален продуцент и изпълнител Искрен Тончев - Iskrata, е точно онова кулминационно изживяване, което бунтът значи.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Калина Баткова- K.LINA, разположено в звуковия файл:

Видеоклипът с режисьор Румен Русев е абсолютен екшън - обир, гонки, бягство и, може би, любов. Над музикаталната продукция работят още небезизвестните Иван Тишев (Революция Z, Гласът на България) и Бате Пешо, а за танцовата хореография се грижи един от най-успешните движенчески специалисти у нас - Коста Каракашян. Новата песен „Бунт“ на K.LINA е издадена от MUZE Music.