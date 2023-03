След девет незабравими сезона, обичаното и супер успешно музикално шоу „Гласът на България” по bTV, отново се впуска в търсене на музикални таланти. Записванията за кастингите за новия, десети сезон текат на официалния сайт на предаването - glasat.btv.bg/casting.

Предварителните прослушвания на живо ще се проведат на:

01 април София – Хотел „Хемус“

03 април Пловдив – Парк Хотел „Пловдив“

05 април Варна – Хотел „Аква“

08 април София – Хотел „Хемус“

09 април София – Хотел „Хемус“

Желаещите да премерят сили в музикалната надпревара и да станат следващия „глас на България” трябва да са навършили 16 години. Те могат да попълнят предварително електронния формуляр от сайта, но са добре дошли да се явят и направо на предварителните прослушвания в някой от дните на тяхното провеждане, като регистрация в системата ще може да се направи и на място.

Чуйте какви са изискванията от интервюто на Георги Митов с вокалния педагог на музикалното шоу Кръстина Кокорска- Криста:

Възможността пред всеки от тях да стъпи на голямата сцената на шоуто, заедно с едни от най-добрите музиканти в България е безценна.

Наградата от 50 000 лв. и титлата „Гласът на България“ за 2023 г. очакват следващия си притежател, а стъпката към тях е само една – предстоящите кастинги.